LIFKIN, AGO au rétroviseur: LIFKIN, un exemple qui fait école

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

De l’Assemblée générale bilan de la Ligue de football de Kinshasa tenue le mercredi dernier au siège de la FECOFA , dans la commune de la Gombe, l’opinion sportive retiendra que tous les rapports présentés par le Comité exécutif dirigé par M. Honoré Nsundi Zi Mpetelo ont été adoptés à l’unanimité par les délégués des entités subdélegataires, sociétaire de la LIFKIN.

L’exercice n’a duré que 10 minutes, preuve que le travail fût bien fait et ne méritait aucun amendement. Preuve surtout que les 23 membres ou délégués présents aux assises ont exprimé leur communion d’esprit avec l’équipe dirigée par Honoré Nsundi. Preuve également que « autant l’harmonie, a régné au Comité exécutif et au niveau des ententes, autant que la LIFKIN a loué l’excellence des rapports entre elle et la FECOFA. Bon rapport concrétisé par l’octroi d’une permanence (offerte par FECOFA à travers Constant Omari son président) qui va se mouvoir en siège administratif au cœur de Kinshasa, à Matonge dans la commune de Kalamu.

Bien entendu, des cris de joie, des applaudissements fusant dans la salle, ovationnant le président de la FECOFA, Constant Omari ne s’est pas arrêté à mi-chemin. Il a donné des moyens financiers conséquents qui permettent d’équiper le siège et de transformer la maison d’habitation aux bureaux administratifs.

Enfin, l’assemblée était la dernière, puisque la prochaine programmée en décembre prochain sera extraordinaire et élective. Les applaudissements frénétiques présagent une réélection attendue… du Comité. La LIFKIN entre temps prépare ses 100 ans d’organisation assidue et suivie de son championnat … autant d’étoiles sur les épaules des personnes dont la moralité, le savoir –faire et la convivialité font école.

(Lalabi Mukaku)