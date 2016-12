Appels à l’insurrection populaire contre Joseph Kabila: L’hécatombe contre la RDC passe sous silence

Les Kinois en particulier et les Congolais en général ont défié le Rassemblement de l’opposition des Forces acquises au Changement, à leur appel à l’insurrection populaire contre les institutions de la République démocratiquement et légalement établies.

Ces appels n’ont pas trouvé écho favorable au sein des Congolais attachés à leur patrie, que l’opposition radicale et radicalisée voudrait voir imploser, dans le seul but de conquérir le pouvoir, en exploitant abusivement et malencontreusement la disposition constitutionnelle de l’article 64, alinéa1, pour justifier la violation de l’article 70 alinéa 1 de la même loi fondamentale.

Cependant, le soleil s’est levé tôt le matin dans la ville de Kinshasa sans moindre coup de balle, ni insurrection populaire, pour une population attachée à sa ville mais aussi gardant un passé amer des pillages de septembre1991 et janvier 1993, pour lesquels la population est restée paupérisée à la suite des divergences politiques et positionnement personnel des acteurs politiques.

L’hécatombe tant redoutée du lundi 19 décembre 2016, par les chancelleries qui ont évacué leurs personnels et familles respectives n’a eu aucun effet sur la marche de la République Démocratique du Congo, grâce à la prise de conscience de la population, de s’abstenir à mettre la poudre au feu à leur pays, sous instigation des acteurs politiques de l’opposition, mais aussi de la communauté internationale qui attendait l’occasion de faire embraser la RDC, ne peuvent que se mordre les doigts. L’attitude de la population de refuser de se soulever est une réponse aux plans concoctés par l’Occident dans le but de balkaniser le pays de Patrice Emery Lumumba et M’Zée Laurent Désiré Kabila. « Les Congolais ne sont pas n’importe quel peuple », a affirmé le Chef de l’Etat lors de son discours sur l’Etat de la nation aux deux chambres réunies en Congrès.

Il faut dire que la mobilisation était forte dans le sens d’appeler tout le monde à l’apaisement, au sursaut patriotique, en ce que la position géopolitique de la République Démocratique du Congo est très stratégique et que, une fois le pays sombré dans le chaos, c’est l’Afrique entière qui s’embrase, le Congo ayant neuf voisins, tous dans l’attente d’une éventuelle déstabilisation.

Face aux appels à l’apaisement, le Saint Père de Rome, le Pape François n’a pas hésité une fois de confier cette nation entre les mains du Père Céleste. Aujourd’hui, la Rédaction du Quotidien L’Avenir ne peut que saluer cette initiative de la papauté de confier la RDC entre les mains divines pour sa stabilité. Mission accomplie, car, le peuple congolais a suivi la voie instituée par Jéhovah Dieu Tout Puissant, sous l’inspiration de son fils Jésus Christ, prince de paix, et que l’hécatombe tant redoutée, et l’orage de la prédilection diabolique ne sont pas arrivés.

Cependant, que nous reste-t-il après le 19 décembre ? Dans 6 jours, soit le 25 décembre, l’humanité entière va célébrer la Nativité céleste. Les Congolais s’y préparent également à accueillir, 2016 ans après, la naissance de l’enfant Jésus. Une célébration qui invite toute l’humanité à la méditation. C’est le sens même de l’échec de l’appel à l’insurrection populaire du 19 décembre. Mais, aussi les Congolais ont rejeté cet appel parce que, préoccupé à ne pas commencer la nouvelle année en comptabilisant des morts, ayant une conscience surchargée en début d’année.

Dieu étant Grand, tous les plans des occidentaux ont été déjoués, les Congolais restent néanmoins vigilants parce que l’ennemi n’a pas encore désarmé.

Bref, le bilan attendu dans les chancelleries occidentales s’avère néant, contre toute attente et éventualité de voir la RDC sombrait dans les violences. Gloire à Dieu d’avoir une fois de plus épargné la RDC des griffes de ses ennemis, mais aussi permis à la population congolaise d’avoir la conscience positive.

(Pius Romain Rolland )