Les traces indélébiles du ministre Kokonyangi à l’Urbanisme et Habitat: Deux Etablissements publics créés, deux laboratoires nationaux modernes et la loi portant baux à loyers matérialisée

Après avoir été pendant longtemps considéré comme le benjamin des portefeuilles, le ministère de l’Urbanisme et Habitat vient de se tailler une place au soleil en se hissant au diapason des portefeuilles-clés de la vie nationale en RD Congo. Cet exploit, on le doit sans doute au dynamisme, pragmatisme, bravoure et patriotisme d’un homme ; l’Honorable Député National Joseph Kokonyangi Witanene qui a travaillé d’arrache-pied pour redorer le blason de ce ministère qui était classé parmi les portefeuilles négligés. Le choix de Joseph Kokonyangi, docteur en Géologie, Minéralogie et Géochronologie à la tête de ce ministère n’était pas un fait du hasard. En le plaçant à la tête de l’Urbanisme et Habitat, le Raïs Joseph Kabila avait compris qu’il fallait appliquer le principe «The right man at the right place », c’est-à-dire, « l’homme qu’il faut à la place qu’il faut».

Deux Etablissements Publics créés

Infatigable et esclave du travail, lors de ses différentes descentes sur terrain et ses sorties à l’extérieur du pays, le ministre sortant de l’Urbanisme et Habitat Joseph Kokonyangi a constaté que les normes urbanistiques et l’habitat n’étaient pas du tout respectées en RDC où nous vivons la prolifération des constructions anarchiques, des spoliations des espaces et biens appartenant au domaine privé de l’Etat, le non respect des locataires par les bailleurs particulièrement dans les grande villes ainsi que l’inexistence des logements sociaux pour les Congolais à revenus réduits. Face à ce tableau sombre, il était tout à fait impérieux pour J. Kokonyangi de réfléchir et proposer au gouvernement des solutions idoines afin de trouver des réponses à ces épineux problèmes particulièrement le déficit en logements sociaux décents, les conflits récurrents entre bailleurs et locataires, le désastre urbanistique et la multiplication des spoliateurs des biens appartenant au domaine privé de l’Etat. Pour combattre tous ces maux, particulièrement le déficit en logements sociaux, le conflit entre bailleurs et locataires, mais aussi les spoliateurs, l’ancien Patron de l’Urbanisme et Habitat a résolu de mettre sur pied deux établissements publics : « Le Fonds National de l’Habitat (FONHAB) et L’Agence Congolaise pour la promotion immobilière (ACOPRIM) », créés respectivement par décrets N°18/ 033 et 18 /034 du 19 novembre 2018. Ces deux établissements publics chacun dirigé par un Comité de gestion, sont sous la tutelle du ministère de l’Urbanisme et Habitat. Ils vont permettre à coût sûr au pays de répondre positivement aux attentes du peuple, car ils vont permettre à la République, et ce pour la première fois, non seulement de construire des logements décents pour les Congolais à revenus moyens, mais aussi et surtout de donner de l’emploi à des milliers des jeunes congolais. En clair, le FONHAB et l’ACOPRIM sont conçus comme instruments efficaces pour la relance de l’industrie immobilière conformément aux normes internationales et ce, pour le bien-être social de la population. Des informations sur ces deux entreprises sont contenues dans un document de travail du Directeur de planification au Secrétariat Général de l’Urbanisme et habitat et Secrétaire Permanent du Programme de Développement Urbain (PDU), l’Ir. Kaoze Kitenge Pacifique. Ce travail avait constitué l’essentiel des matières traitées lors de l’atelier de renforcement des capacités des agents et cadres du Secrétariat général du ministère de l’Urbanisme et Habitat, sous l’égide de la Banque mondiale.

Du Fonds National de l’Habitat (FONHAB)

Le FONHAB est en réalité la Banque congolaise de l’habitat. Il est appelé à collecter des fonds susceptibles de construire les unités de logements décents et répondre aux diverses sollicitations de l’habitat. Les coûts de différentes phases de mise en œuvre du FONHAB se présentent de la manière suivante : Structuration ( 1.500.000 $ ) ; court terme ( 462.000 .000 $ ) ; moyen terme ( 3.613 . 925.000 $); long terme ( 131. 775.375. 000 $) et estimation des recettes renouvelables (943. 777.033 $ /an). L’objectif du FONHAB est de permettre à l’Etat congolais de définir et de mettre en œuvre une politique stratégique de l’habitat, des plans opérationnels et projets spécifiques innovant les cadres légaux sur le plan institutionnel, technique et financier en vue d’améliorer la production et la gestion des établissements humains. Tout calcul fait, la RDC, après installation effective de ces deux établissements publics, pourra être capable de construire dix mille maisons sociales par an pour sa population. Il est important de noter qu’en RDC, le déficit en logements sociaux est estimé à plus de 7 millions d’unités des logements par l’ONU-Habitat principalement dans la capitale Kinshasa. Cette situation impacte négativement sur les conditions de vie de nos populations et handicape lourdement le développement socio-économique de notre pays.

S’agissant des ressources du FONHAB, elles proviendront principalement des apports de l’Etat à travers le Budget national et des diverses redevances et taxes à caractère social et privé, des contributions des organismes internationaux et régionaux (ONU-Habitat), des partenaires internationaux, la liste n’est pas exhaustive.

De l’Agence Congolaise pour la promotion immobilière(ACOPRIM)

Quant à l’ACOPRIM, il est l’organe d’exécution des projets conçus par le FONHAB. Les objectifs urgents de l’ACOPRIM vont permettre une planification urbaine et rurale transparente, rationnelle et efficace répondant aux exigences inhérentes aux développements durables de nos cités. Depuis la création du ministère de l’Urbanisme et Habitat en 1998, aucune structure technique ou entreprise sous tutelle n’y a été arrimée en dépit de son caractère fondamentalement technique et social d’une part et devant la forte demande foncière et immobilière d’autre part. L’absence d’une structure étatique chargée de viabiliser le terrain avant son lotissement dans les zones d’extension de l’habitat donne l’occasion aux services non habilités de se transformer en distributeurs des parcelles, même dans les zones à haut risque ainsi que sur les lits des cours d’eau avec toutes les conséquences que cela entraine. Cet état des choses malsain ne favorise pas l’élaboration des plans adéquats susceptibles d’améliorer le cadre de vie de la population dans le respect des normes urbanistiques. Le Ministre sortant de l’Urbanisme et Habitat, Joseph Kokonyangi fait comprendre par là qu’il est important d’adopter un nouveau cadre institutionnel technique destiné à renforcer l’efficacité et l’efficience du ministère de l’Urbanisme et Habitat en le dotant de structures techniques de mise en œuvre de la politique gouvernementale dans ce secteur clé de la vie nationale. Voilà qui justifie l’initiative de la création de l’Agence Congolaise de Promotion Immobilière (ACOPRIM) qui permettra d’aménager des trames assainies, la construction des logements sociaux et les infrastructures de base y associées (écoles, hôpitaux, marchés, alimentation en eau et électricité). Le rôle de l’ACOPRIM est aussi d’étudier et réguler des projets immobiliers et construire une banque de données foncières, topographiques et géotechniques». Par l’ACOPRIM, le ministère de l’Urbanisme et Habitat compte sortir le pays des sentiers battus et affirmer son rôle de ministère transversal à partir duquel la planification urbaine des villes de la RDC se doit de partir en vue de son émergence à l’horizon 2030. Les ressources de l’ACOPRIM proviendront du FONHAB.

Tous ces efforts et ces réalisations sont tellement louables que la population se doit de remercier le Député National et Ministre sortant de l’Urbanisme et Habitat Joseph Kokonyangi qui, lors de son passage à la tête de ce ministère a laissé des traces qui seront désormais comptés parmi ses actes et ses actions historiques.

Outre ces deux établissements publics, Kokonyangi s’est également battu pour la mise en application de la loi portant baux à loyers, loi éminemment sociale qui exige le respect de trois mois de garantie locative pour des maisons à caractère résidentiel et 6 mois pour des maisons commerciales. A cela, il a fait la guerre sans merci aux spoliateurs du patrimoine immobilier du domaine privé de l’Etat; d’où on a tiré son surnom ʺCongo Bololoʺ à Kinshasa. A son départ du ministère de l’Urbanisme et Habitat, Joseph Kokonyangi a réduit de 75 à 10 % le taux de spoliation des biens et immeubles de l’Etat. Plus de 215 immeubles et villas de l’Etat récupérés dont 149 villas à Kimbondo, plusieurs terrains de l’Etat y compris la fameuse baie de Ngaliema.

Joseph Kokonyangi affirme aussi avoir laissé dans les tiroirs du ministère de l’Urbanisme et Habitat des gros projets dont le projet portant installation dans les villes des laboratoires modernes pour le contrôle de la stabilité des immeubles afin d’éviter leurs écroulements qui engendrent plusieurs dégâts matériels et humains à travers le pays. Le second projet porte sur la dotation des matériels topographiques au Secrétariat général de l’Urbanisme et Habitat afin de permettre aux agents de travailler en techniciens professionnels comme leurs collègues d’autres cieux. Tous ces deux grands projets ont été présentés et adoptés à l’unanimité au conseil des Ministres.

L’apport de Joseph Kokonyangi au FCC de Joseph Kabila

Après avoir quitté l’AFDC de Modeste Bahati dont il est co-fondateur et président du Groupe Parlementaire honoraire, l’incalculable Joseph Kokonyangi a décidé de créer son propre parti, Alliance des Paysans et Indépendants (API), parti membre du regroupement politique Alliance pour l’Avenir AA/a, présidé par l’Honorable Pius Muabilu. API est née deux mois avant les élections du 30 décembre 2018. On se souviendra, avant de monter dans l’avion pour la campagne électorale au Maniema, son fief électoral, le Secrétaire Général adjoint honoraire de la Majorité présidentielle Joseph Kokonyangi avait promis une moisson abondante au FCC en termes de Députés Nationaux et Provinciaux, mais aussi la victoire du candidat Président Ramazani Shadary. Voila qu’après les élections, bien que le destin aie décidé autrement pour son champion Ramazani Shadary, Joseph Kokonyangi avec son parti API a ramené cinq Députés Nationaux, une sénatrice et sept Députés Provinciaux qu’il a mis à la disposition de son Maître, le Raïs Joseph Kabila à travers son regroupement politique AA/a. Gloire à Dieu Tout puissant !

