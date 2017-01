Les Témoins de Jéhovah traduisent une Bible en Otetela (Ekadimwelo K’andja w’oyoyo)

Du 28 au 30 octobre, les Témoins de Jéhovah ont tenu leur rassemblement annuel-session Otetela, à leur Salle d’Assemblées de Limete. Ailleurs dans le pays, leurs coreligionnaires se sont aussi réunis, aux mêmes dates dans les principales villes des bastions de la langue Otetela (Bena-Dibele, Katako-Kombe, Kole, Lodja, Lomela, Lusambo, Tshumbe). Cet évènement exceptionnel avait été planifié afin de permettre à tous les congressistes de suivre, via liaison audio-vidéo depuis Kinshasa, les discours prononcés par Monsieur Stephen Lett, membre du Collège ecclésial des Témoins de Jéhovah qui, pour l’occasion, s’est déplacé de leur siège mondial situé à New York, aux États-Unis d’Amérique, à Kinshasa. Durant son discours lors de la première journée, il a fait une annonce spéciale: Les Saintes Ecritures – Traduction du monde nouveau, Bible traduite par les Témoins de Jéhovah, est maintenant disponible en Otetela.

Cette version (Ekadimwelo K’andja w’oyoyo), écrite dans un langage courant et facile à lire, a reçu un accueil chaleureux tant par les Témoins eux-mêmes que par d’autres personnes dans la communauté Tetela. L’assistance était en liesse et a exprimé sa joie par des cris et des applaudissements nourris. À la fin de la session, un exemplaire de Ekadimwelo K’andja w’oyoyo a été offert gratuitement à chaque assistant. À l’un de ces endroits, les voisins ayant appris que des exemplaires de la Bible étaient distribués, une foule s’est formée spontanément et a afflué vers le lieu de l’assemblée pour en recevoir un exemplaire. Voici quelques commentaires recueillis à chaud auprès de personnes qui ont vécu l’évènement:

Un pasteur qui avait été invité à l’assemblée et qui a assisté à la session du dimanche, après qu’on lui ait remis son exemplaire, s’est mis aussitôt à en lire des extraits pris au hasard. Il en avait les larmes aux yeux et s’est exprimé en ces termes: “Je lis cette Bible et je constate qu’elle est facile à lire en comparaison avec celle en Otetela que je possède.”

Un homme qui a fréquenté une école pastorale a déclaré : ” Vous avez comblé le vide qui subsistait au sujet du nom de Dieu. ” Un Témoin qui effectuait un voyage, de son village de Shotsha Yangunda jusqu’à Ndjale dans le territoire de Lomela, a observé: « J’ai marché sur plus de 20 km, et j’ai observé quelque chose de nouveau dans nos villages: des personnes âgées passent leur temps libre, qui sous la véranda, qui sous un palmier ou un autre arbre, assises sur un escabeau, en train de lire [la Bible]. C’est une chose que je n’avais jamais vu auparavant. C’est observable dans nos villages! »

Il ne fait pas de doute que la publication de cette Bible, la Traduction du monde nouveau, en Otetela, a posé un nouveau jalon dans l’histoire de l’œuvre des Témoins de Jéhovah. À ce jour, les Témoins traduisent des publications en quelques 42 langues parlées en République Démocratique du Congo. À part la Bible en Otetela, ils ont déjà produit la Bible en entier en Lingala et en Kikongo, et le Nouveau Testament, en Tshiluba et en Kiluba. Tout ce travail qu’ils abattent a pour but que le message biblique, porteur d’espoir et de réconfort, atteigne les personnes désireuses de se nourrir des paroles de leur Dieu et Créateur et ce dans la langue de leur cœur, c’est-à-dire leur langue maternelle.

Les Témoins de Jéhovah sont animés par la même détermination que William Tyndale, un bibliste anglais du XVIe siècle, qui aurait déclaré: « Si Dieu me prête vie, je ferai que le garçon qui pousse la charrue connaisse l’Écriture ». Un des porte-paroles des Témoins de Jéhovah a déclaré: ” Avec l’aide de Dieu, nous allons poursuivre inlassablement nos efforts pour produire la Bible dans les langues locales, pour permettre aux gens de comprendre la parole de leur Créateur, parce que telle est sa volonté ». En plus de la Bible –Traduction du Monde Nouveau en 149 langues, d’autres publications en 876 langues, distribuées gratuitement par les Témoins de Jéhovah sont aussi disponibles sur leur site Internet www.jw.org où elles peuvent être consultées en ligne ou téléchargées gratuitement.

(OM)