Les réserves de la MP : L’accord signé hier n’est pas inclusif !

Entériné hier après moult reports, l’accord de la saint sylvestre comme on le désigne fait réagir. Si l’opposition Tshisekediste se réjouit d’ avoir obtenu quelques concessions de la MP, la plateforme présidentielle à son tour dit avoir signé le document sous réserve. D’ après Lambert Mende, un des négociateurs de la majorité au centre interdiocésain, l’ accord signé samedi accuse une absence criante d’ inclusivité.

« On a fait le reproche à la réunion de la Cité de l’Union africaine d’ être non inclusive à cause de l’absence du Rassemblement. Maintenant, il y a l’absence aussi bien du Front pour le respect de la constitution que d’une partie de l’opposition qui était à la Cité de l’Union africaine », fait remarquer le porte-parole du gouvernement qui précise que hier à la Cenco, sa famille politique a signé le document sous réserve.

« Nous voulons absolument qu’on tienne compte de cela parce que les mêmes causes pourront produire les mêmes effets », ajoute Lambert Mende, interrogé par nos confrères d’ actualite.cd.

Participant à ces négociations directes, le front pour le respect de la constitution pilotée par le MLC a claqué la porte à quelques heures de la signature du document. Mais comment faire revenir les Bembistes ? A la MP, on renvoie plutôt la balle au comité de suivi qui devra tout faire pour ramener toutes les parties à signer le document. Le contraire fait-on constater ne résoudrait pas l’ équation.

D’ après le consensus trouvé samedi, la gestion de la primature sera accordée au rassemblement. Quid de l’équipe Badibanga à peine installée ? Lambert Mende rassure.

« Le gouvernement qui est là travaille. Maintenant, l’accord doit-être mis en œuvre. Si vous lisez bien cet accord, il y a une phrase qui parle d’arrangement particulier pour la mise en œuvre. C’ est quand cet arrangement sera adopté qu’on pourra penser avoir un autre gouvernement ». Pour l’ autorité morale de la convention des congolais unis « En attendant cet arrangement, le pays ne doit pas arrêter de respirer ».

