Les professeurs de l’Université de Kinshasa reconduisent leur grève

Après plus d’un mois de grève, l’association des professeurs de l’Université de Kinshasa, Apukin a décidé de reconduire le mouvement jusqu’au 26 septembre. Les différentes négociations avec le gouvernement n’ont pas abouti.

C’est dans un amphithéâtre plein à craquer que l’association des professeurs a tenu son assemblée générale évaluative, ce mardi 12 septembre 2017. Selon Antoine Kitombole, président de l’APUKIN, le gouvernement congolais tarde à répondre aux revendications des professeurs. La nature des revendications des professeurs n’a pas changé depuis le 7 aout, date du début de leur grève.

La confiance ne semble pas encore établie entre le gouvernement et les professeurs de l’’UNIKIN.

Après plusieurs heures de débats, les enseignants ont décidé de reconduire la grève jusqu’au 26 septembre, date de la prochaine assemblée d’évaluation, estimant que leurs revendications n’ont toujours pas trouvé d’écho favorable auprès des autorités, notamment sur le réajustement de leurs salaires du mois de juillet au taux de change appliqué sur le marché et l’application de la loi cadre de l’enseignement national, promulgué par le chef de l’Etat depuis le 11 février 2014. Cette loi recommande notamment l’organisation des élections des autorités académiques.

« La base dit qu’elle n’est pas satisfaite de ce que le gouvernement qui n’a fait aucun pas, même de la reconnaissance simplement. L’assemblée a constaté qu’il n’y avait pas d’avancée. Autrement dit, aucune suite positive n’a été enregistrée. Pour cela, les professeurs de l’université décident de poursuivre la grève », a expliqué à la radio RTGA le professeur Antoine Kitombole, président de l’APUKIN.

Les participants à l’assemblée générale ont lourdement insisté sur l’impact de la dépréciation de la monnaie nationale sur leurs enveloppes salariales. Pour eux, la décrispation de la situation incombe incontestablement au gouvernement Tshibala.

L’Avenir

