La dot est une pratique qui exige au futur époux d’apporter des présents dans la future belle famille.

Culturellement parlant, c’est une pratique qui accompagne des tribus dans beaucoup de pays.

La dot comprend généralement le prix de la fiancée que le futur époux apporte à ses beaux-parents, pour avoir le droit de prendre sa femme. La dot s’accompagne toujours des présents. Mais quelles sont donc les origines de la dot ?

Il faut, en effet, reconnaitre que la dot est une des anciennes traditions. Et dans la plupart des cas, le versement de la dot est une obligation de l’homme pour pouvoir se marier et avoir le droit de se prévaloir comme marié. Dans maints pays, la dot est encore en vigueur, même si la loi, sans abolir la dot, semble donner l’égalité et l’équité dans le mariage. Car de par sa pratique, la dot met la femme en position de faiblesse puisqu’elle devient mariée après que les parents aient fixé un prix.

Selon Sybatayn, un chercheur historien : « à l’époque préhistorique, l’homme menait une vie sauvage qui avait une forme tribale … pour des raisons inconnues, les gens de même sang ne se prenaient pas en mariage. Pour en avoir le cœur net, il était plus sûr que les hommes aillent dans les tribus voisines pour trouver une femme… »

Mais pour y arriver, les habitudes de l’époque exigeaient au futur époux venu chercher une femme dans la tribu de son choix, et autre que celle dont il est originaire, de travailler pour son beau-père pendant un certain temps. A l’issue de cette servitude, il aurait le droit de prendre la fille de son choix comme épouse.

Sur le plan social, dans bien des sociétés africaines, la dot est une valeur traditionnelle. Les femmes, même les plus instruites, trouvent en la dot une démarche de dévouement des hommes pour les conquérir.

Un des exemples les plus connus sur la question de la dot avec un homme prêt à tout pour conquérir sa dulcinée est celui de Jacob (personnage biblique). Celui-ci a travaillé durant plus de temps que prévu, pour payer la dot et prendre la femme de son cœur, avant de retourner vers ses terres.

Les origines de la dot ressortent en grande partie des écrits anciens, des recherches sociologiques et anthropologiques. Mais tous reviennent toujours vers l’éloignement des mariages des personnes de même sang. Et par conséquent, la recherche d’épouses dans d’autres contrées. Ce qui, automatiquement, exige d’apporter des présents pour avoir le droit d’emporter la femme.

HANA KEL

