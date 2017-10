Les ministres du Social du gouvernement: Tshibala Michel Bongongo, Lumeya et Shé Okitundu se distinguent

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

A en croire le premier sondage réalisé par « Communication Plus », le professeur Michel Bongongo, ministre d’Etat en charge de la Fonction Publique se hisse à la 1ère place, avec 84%, suivi de Lumeya-Dhu-Maleghi, ministre des Affaires Foncières (80,8%). Léonard She Okitundu, Vice-Premier ministre, ministre des Affaires Etrangères et de l’Intégration Régionale vient en 3ème position, avec 80,5%. La 4ème marche est occupée par Pierre Kangudia, ministre d’Etat en charge du Budget (76%). Pour sa part, Emmanuel Ramazani Shadary, Vice-premier ministre, ministre de l’Intérieur et Sécurité termine le top 5, avec 72,6%.

Les résultats de l’enquête réalisée par « Communication Plus », un bureau d’études qui regroupe les communicateurs de formation et de profession, les anciens de la faculté des Sciences de la Communication de différents établissements d’enseignement supérieur et universitaire de la RDC associés à quelques étudiants encore sur les bancs de mêmes écoles, placent Michel Bongongo, ministre d’Etat en charge de la Fonction Publique en tête du classement avec 84%. Une place qu’il doit à la réforme de la Fonction Publique qu’il a opérée en vue de maîtriser des effectifs des agents et cadres de l’Administration Publique, la titularisation et la promotion des fonctionnaires, la mise à la retraite, ainsi que la restauration du cadre organique ainsi qu’à la fin des grèves qui avaient élu domicile au sein de ce ministère.

Il est suivi par Lumeya-Dhu-Maleghi, ministre des Affaires Foncières, qui a réalisé 80,8% d’opinion favorable suite à sa politique de lutte contre la fraude par l’exigence de l’ouverture du guichet d’une banque dans les lieux où sont installés les bureaux des conservations foncières, la sécurisation des propriétés et des propriétaires par l’utilisation des NTIC et de la récupération des parcelles et concessions de l’Etat ainsi que le règlement sans parti pris dans les conflits fonciers. Léonard Shé Okitundu, Vice-Premier ministre, ministre des Affaires Etrangères et de l’Intégration Régionale : 80,5%. Il doit sa bonne cote à la fin de la grève longtemps observée au ministère des Affaires Etrangères, la visite et l’assistance aux réfugiés congolais en Angola, la détermination à lutter contre le terrorisme par la mise en circulation des passeports biométriques, les mesures d’assouplissement destinées à faciliter leur acquisition. Pierre Kangudia : 76%, ministre d’Etat en charge du Budget, est apprécié pour être parvenu à élaborer un Budget de l’Etat au double du projet laissé par le dernier gouvernement Matata, le retour à la normale de la programmation de la paie des fonctionnaires et autres agents de l’Etat ainsi que la revue à la hausse du taux de change à la paie. Emmanuel Ramazani Shadari, Vice-premier ministre, ministre de l’Intérieur et Sécurité : 72,6%. A son actif on retient surtout, le retour de la paix dans le grand Kasaï grâce à la vertu du dialogue par l’organisation de la Conférence de paix qui a abouti à l’éradication de la milice Kamwena Nsapu et la pacification de l’espace kasaïen. Une paix qui fait revenir la population à ses occupations quotidiennes.

Stève Mbikayi, ministre de l’Enseignement Supérieur et Universitaire : 68%. Le lancement de la bourse de Solidarité nationale de l’ESU (BSN-ESU) constitue le principal atout qui lui a permis de figurer au présent palmarès. Tous les deux cycles seront gratuits pour les bénéficiaires de cette bourse, soit les diplômés d’Etat des familles modestes et les filles qui accepteront de s’inscrire dans les filières devenues orphelines dans le secteur de l’ESU, notamment les mathématiques, la chimie, la physique, le latin, etc

Kokonyangi Witanene: 68,2%. L’engagement pris par le Gouvernement de résoudre de manière sensible, le déficit en logements sociaux en ayant comme objectif : créer des mécanismes appropriés devant permettre à chaque Congolaise et à chaque Congolais, toutes classes confondues, d’avoir un logement décent à un prix abordable et l’initiative du projet de la création d’un Fonds national de l’habitat (FONHAB) pour lever les financements nécessaires au bénéfice de la construction des logements.

Lambert Mende Omalanga : 66%. Le ministre de la Communication refait surface au top dix du palmarès en occupant la huitième place grâce au climat de paix sociale instauré dans les organes officiels de communication par l’amélioration de conditions de travail et de vie des agents. Joseph Kapika, ministre d’Etat en charge de l’Economie : 63%. L’uniformisation du taux de change par les opérateurs économiques, l’imposition de l’affichage des prix et la stabilisation des prix sur le marché sont autant d’actions qui ont milité en faveur de Joseph Kapika. Elles sont considérées comme des actions susceptibles de contribuer à l’amélioration du social. Emanuel Ilunga, 61,8%. La création de la banque des Congolais de l’étranger et la lutte contre le chômage des jeunes en partenariat avec la BAD.

(JMNK)