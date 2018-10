Les 15 membres du Conseil de sécurité en évaluation du mandat de la Monusco

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Une délégation du Conseil de sécurité comprenant 15 membres est attendue vendredi en République démocratique du Congo. Et ce, pour faire une évaluation de la mise en œuvre du mandat de la mission onusienne dans ce pays, a rapporté mercredi la porte-parole de la MONUSCO, Florence Marchal.

«Il est fréquent que le Conseil de sécurité se rende dans des pays dans lesquels il y a des opérations de maintien de la paix dans la mesure où c’est le même Conseil de sécurité qui adopte les résolutions qui guident le travail des opérations de maintien de la paix. Vous le savez, la MONUSCO a sa feuille de route qui est inscrite dans la résolution 2409 qui a été adoptée à la fin du mois de mars par le Conseil de sécurité. Donc il est normal que le Conseil de sécurité se rende sur le terrain afin d’évaluer la façon avec laquelle le mandat qui a été donné à la mission est mis en œuvre. Donc en ce qui concerne la RDC, le premier volet, celui du processus politique et électoral et celui de la protection des civils et de la neutralisation des groupes armes», a expliqué Florence Marchal.

Soulignons qu’au cours de son séjour en RDC, cette délégation va rencontrer les parties prenantes au processus électoral. «Le conseil de sécurité va rencontrer les autorités congolaises, toutes les parties prenantes au processus électoral, la société civile. Ces membres viennent à la fois pour recueillir les informations, pour se rendre compte de la situation. Ils vont aussi délivrer les messages, mais ce n’est pas à moi de vous donner les massages qu’ils vont délivrer. Mais c’est sûr que la question électorale figurera parmi les points importants qu’ils vont aborder lors de cette visite», a indiqué Florence Marchal.

L’on craint quand même que cette visite du conseil de sécurité ne ressemble à du tourisme, lorsqu’on sait la fermeté avec laquelle le Gouvernement de la Rd Congo aborde certaines questions qui touchent à sa souveraineté. A vrai dire, la Rdc n’acceptera pas que les membres du conseil de sécurité lui imposent des choses, mieux s’immiscent dans le processus électoral qui avance du reste à pas de géant.

Pour s’en rendre compte, on n’a qu’à jeter un coup d’œil sur le comportement de la Rdc qui, lors de la 73ème session ordinaire de l’Assemblée générale de l’ONU, a refusé de participer à une réunion dont elle ne connaissait pas les termes de référence. Un camouflet qui vient s’ajouter au refus, toujours par la Rdc, de participer à une réunion pour la mobilisation des fonds au profit du Kasaï. Preuve que la Rdc veut désormais être traitée avec respect et considérer comme n’importe quel acteur de la scène internationale.

C’est dans la même lignée que la Rdc a eu à mettre de l’eau au moulin de l’ONU, lorsque, à travers le président Joseph Kabila, lors de la 73ème session ordinaire de l’Assemblée générale de l’ONU, a élevé la voix pour exiger le début effectif et substantiel du retrait de cette force multilatérale. Disons qu’à l’issu de son séjour en RDC, cette délégation du Conseil de sécurité, conduite par l’ambassadeur de France à l’ONU va rédiger une série de résolutions en rapport avec l’évolution de la situation en RDC à l’approche des élections du 23 décembre 2018.

JMNK

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.