Lema Mabidi au secours des femmes à la Maternité de Bumbu

Né et grandi dans la commune de Bumbu à Kinshasa, l’international congolais et actuellement sociétaire de Raja de Casablanca, Chikito Lema Mabidi n’a pas raté son séjour de vacances à Kinshasa, début janvier courant.

Après avoir communié avec ses amis et frères dans sa base de Bumbu, l’ancien joueur de Shark XI FC et As V. club a fait une descente surprise à la Maternité de Bumbu, ce centre hospitalier à statut public qui l’a vu naitre, pour partager le peu qu’il avait dans sa gibécière, composé des savons, Pampers, sucre, riz,… Sur place, plusieurs cas ont été réglés principalement les mamans dans le bloc de maternité.

Accompagné de son staff, ce joueur qui a atterri à l’Esperance de Tunis avant Raja de Casablanca, a évalué les cas trouvé un par un avec l’aide du Médecin directeur Ndengoli Bokembio. Au finish, quinze cas de mamans « insolvables », et qui ont subi une césarienne, ont vu leurs frais apurés par celui qu’on a surnommé « Canonnier » suite à ses frappes sèches. C’est ici le lieu de rappeler que dans le contexte congolais, ces cas foisonnent au point qu’ils sont devenus un phénomène de société. Dans le jargon administratif, on parle de ‘’sortants retenus’’.

La joie a été à son comble pour les bénéficiaires, comme l’a si bien témoigné une d’elle : « nous avions perdu l’espoir. Mais Dieu nous a exaucé nos prières, il a agi à travers ce fils de notre fils », a-t-elle lancé, après avoir reçu sa quittance de paiement (consacrant sa sortie d’hôpital) et quelques biens de premières nécessités.

Dans une mise au point faite à la presse, le conseiller stratégique Esaïe Kitubu a indiqué que ces actes spontanés présageaient la création d’une Fondation. Laquelle répondra au besoin d’harmoniser toutes les actions du terrain.

(Onassis Mutombo)