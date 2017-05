Le week-end dernier la Cité de l’UA: La diaspora congolaise et les députés honoraires chez Bruno Tshibala

Toujours dans le cadre des consultations lancées quelques jours après sa nomination, le Premier ministre Bruno Tshibala Nzenze a reçu, dans son cabinet de travail, la Diaspora congolaise et les députés honoraires. Les hôtes du Premier ministre sont venus non seulement lui féliciter, mais aussi lui réitérer leur soutien tout au long de son mandat. Il était aussi question pour chacune de délégations, de confirmer devant la face du monde que la nomination de Bruno Tshibala entant chef du Gouvernement respecte valablement l’accord du 31 décembre signé à la Saint Sylvestre. Au sortir de leur entretien avec le Premier ministre, l’honorable Muadiamvita, qui a parlé au nom du collectif des députés nationaux honoraires, a affirmé qu’ils ont rencontré Bruno Tshibala pour le féliciter de vive voix puisque sa nomination n’est pas sortie en dehors de l’accord politique signé le 31 décembre 2016. Et en outre, le collectif des anciens élus nationaux a rassuré au Premier ministre son indéfectible soutien et celui de leurs bases respectives. Concernant la nomination du Premier ministre boudée par certains acteurs politiques du Rassemblement/aile Limeté, les députés honoraires pensent que celle-ci a respecté toutes les prérogatives constitutionnelles dont le Chef de l’Etat, entant que Garant de la Nation est tenu à se conformer. Ce, après que la Cenco ait remis au Président de la République l’arrangement particulier inachevé pour que ce dernier trouve lui-même des solutions dans les 2% restants. « Le chef de l’Etat ne peut pas laisser le pays sombré puisqu’il y a des caprices de la classe politique. Voilà pourquoi il s’est assumé et nous le félicitons pour avoir respecté la Constitution et nous encourageons le Premier ministre de continuer à répondre à ses trois missions dont il a eu auprès du chef de l’Etat, dont les élections, le social et la sécurité », a dit le député honoraire Muadiamvita.

La Diaspora congolaise derrière Bruno Tshibala

Pour les congolais vivant à l’étranger, le Premier ministre s’est montré très ouvert sur sa collaboration avec la Diaspora militante, étant lui-même un combattant. Un autre motif de satisfaction est celui de l’intérêt que le Premier ministre a face aux projets présentés par les congolais vivant à l’étranger. Des projets qui pourront servir ou bénéficier directement à la population congolaise, en l’occurrence celui de la bibliothèque citoyenne et tant d’autres. Quant à la nomination de Bruno Tshibala entant que Premier ministre, il pense que l’accord du 31 décembre est un travail collectif entre différente plateforme et lui est issu du Rassemblement qui est connu par tout le monde. Ce, après avoir exercé plusieurs fonctions au sein de cette plateforme, comme de son parti politique qu’est l’Udps. « Monsieur Bruno Tshibala était le porte-parole du Rassemblement après Genval, il est aussi un combattant qui a fait son chemin comme tous les autres », a conclu le porte-parole des congolais de la Diaspora venus rencontrer le chef du Gouvernement. Signalons qu’en dépit de toutes ces consultations, les congolais continuent d’attendre le nouveau gouvernement d’union nationale qui remplacera celui de Samy Badibanga. Des sources dignes signalent qu’il s’agit d’une affaire de quelques heures.

(Bernetel Makambo )