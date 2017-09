Le week-end dernier à Kinshasa: Joseph Kabila reçoit des lettres de créance de quatre nouveaux ambassadeurs

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le Président de la République Démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange a reçu samedi 2 septembre dans son cabinet de travail, des lettres de créance de quatre nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires accrédités en RDC. C’était au cours d’une brève cérémonie organisée le même jour au Palais de la Nation.

Pour l’ambassade d’Espagne en RDC, c’est Monsieur Pablo Montesino-Espartero Velasco, 58 ans, détenteur d’une licence en droit, a fait son entrée en diplomatie en 1987 où il a eu à exercer plusieurs fonctions au ministère des Affaires étrangères de son pays et à l’étranger, qui prend la tête de commande.

Parmi ces fonctions figurent celles de directeur des relations économiques avec l’Amérique, de consul général d’Espagne à Frankfort, d’administrateur principal au secrétariat général du conseil de l’Union européenne à Bruxelles et de conseiller à la représentation permanente d’Espagne à l’Union européenne et de conseiller d’ambassade. En 2009, il a été élevé au rang de ministre plénipotentiaire de troisième classe.

Né le 23 novembre 1955 à Luanda, en Angola, José Joao Manuel, nouvel ambassadeur d’Angola à Kinshasa, est militaire de carrière qui a gravi tous les échelons au sein des Force armées angolaises jusqu’à atteindre le grade de lieutenant général.

C’est à ce titre qu’il a participé activement à diverses opérations militaires dans son pays, dont la plus importante, selon lui, est la bataille de Cuito-Cuanavale contre l’UNITA, alors mouvement rebelle.

L’ambassadeur José Joao Manuel a suivi un cursus supérieur en politique militaire à l’académie Lénine à Moscou et un autre cursus en droit à l’université Agostino Neto, avant d’obtenir une licence en sciences sociales.

Il a été ambassadeur en Israël et en Serbie, en Monténégro, en Macédoine, en Bosnie, en Herzégovine, en Roumanie et en Bulgarie. Polyglotte, il s’exprime couramment en portugais, en espagnol, en anglais, en russe et en français.

Quant à l’ambassade des Pays-Bas en RDC, monsieur Robert Schuddeboom, est le nouvel ambassadeur. Agé de 59 ans, il a rejoint le ministère des Affaires étrangères de son pays en 1983. Il a ensuite été en poste à Bagdad, en Irak, à Oslo, en Norvège, à Moscou, en Russie, et à Tel-Aviv, en Israël, et consul général à Hong Kong et à Istanbul, en Turquie.

M.James Mbahimba, nouvel ambassadeur de l’Ouganda en RDC, est titulaire d’une licence en management de l’environnement de l’université de Makerere, en Ouganda et d’un diplôme en enseignement. Né le 10 octobre 1970 à Kasese, en Ouganda, l’ambassadeur James Mbahimba a été député national, responsable du service de l’environnement, directeur général du «RMS Uganda » et professeur à l’école secondaire.

Marié et père de six enfants, il parle l’anglais, le kiswahili et le lhkonzo, sa langue maternelle et le français de niveau élémentaire.

(Bernetel Makambo)