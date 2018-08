Le single “Soupou ya bilolo” de Mutshibara Djiniewey déjà sur YouTube

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Il y a quelques jours l’artiste-musicien-animateur de pointé Mutshiribara Djiniewey mwana ya Koffi Olomide, qui a quitté l’orchestre Quartier Latin International pour des raisons de convenance personnelles, avait pris l’option de faire une carrière solo,

Aussitôt dit, il est entré au studio pour réaliser une œuvre artistique sortant de l’ordinaire. Petit à petit, il a écrit une animation saccadée qui, une fois lancée, ne manque pas d’inviter les mélomanes à la danse. Il est entré au studio pour la réalisation d’un single intitulé “Soupou ya bilolo” qui est déjà sorti et qui est perceptible sur les réseaux sociaux, principalement sur YouTube.

Et Djiniewey Mutshibara mwana ya Koffi Olomide mettant ses connaissances en pratique est invité pour des animations à travers de manifestations récréatives tant à Kinshasa que partout ailleurs. Il revient de Brazzaville où il a mis le monde d’accord lors d’une production en play-back. Pour le moment, Mutshibara projette d’entrer au studio pour la réalisation d’un album complet d’une dizaine de titres. Mais en attendant, il demande d’abord au public d’écouter son single qui résonne comme un hymne à la liberté.

Kingunza Kikim Afri/Cp

