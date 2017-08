Le Professeur Ndundu Kivuila présente « Masumu Ndungi, la Percée d’un artiste visionnaire »

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Enseignant à l’Institut National des Arts, INA, le Professeur Ndundu Kivuila, vient de finaliser une œuvre littéraire d’une portée historique indéfinissable. Intitulé « Masumu Debrindet, La Percée d’un artiste visionnaire » qu’il a écrit pour valoriser l’itinéraire artistique de Masumu Debrindet qu’il qualifie d’artiste illuminé.

Le comédien Ndungi Mambimbi, connu sous son nom de scène de Masumu Débrindet, porte, pour certains, l’étoffe de « Monsieur de la pente ». Cette identité lui a été collée par les spectateurs par rapport à un titre pamphlétaire qu’il avait caricaturée l’une de ses pièces très aimées par le public mais qui lui a coûté l’incompréhension de quelques caciques de la 2ème République.

Cet artiste, un ancien de l’Institut National des Arts qu’il a embrassé lorsque cet alma-mater des arts s’identifiait encore sous le nom du « Conservatoire National des Arts », vient de totaliser 50 ans de vie artistique avec un bilan qui décline parfois le haut et le bas sur son escabeau. Toutefois, il est resté éveillé et attentif pour donner la vie au théâtre congolais, nonobstant le fait que cela est aussi entaché de nombreux sacrifices.

La nécessité pour le Professeur Ndundu Kivuila de sortir un livre comme document historique d’un artiste de la trempe de Masumu Debrindet à l’occasion de son jubilée d’or, n’est pas une mince affaire. En épluchant la centaine de pages que renferme cet ouvrage, le lecteur aura bien étendu une vue panoramique du parcours artistique de cette icône qui trône depuis de nombreuses années à la tête de son propre groupe théâtral baptisé « Théâtre Plus ».

L’ouvrage « Masumu Ndungi, La Percée d’un artiste Visionnaire » est un document didactique qui décrit la contribution d’un artiste de développement intégral de son pays à travers la culture qui est un élément de référence.

Sauf changement de dernière minute, la sortie de ce livre est prévue pour le mois de septembre. Le lecteur aura donc le temps de connaître la dimension de cet artiste complet qui, en dehors du théâtre qu’il maitrise avec brio est aussi un cinéaste qui se définit. On l’a vu à l’écran dans « La vie est belle » de Gangura Mwenze et Michel Lamy mais aussi dans « La vie du Prophète Kimbangu » qu’il vient d’auto-réaliser. Arborant continuellement son inséparable chapeau sur la tête, Ndungi Mambimbi Masumu Débrindet est une bibliothèque vivante de l’art contemporain qu’on doit soutenir à 100% du moment où il est encore vivant surtout lorsqu’on sait qu’il a horreur des hommages qu’on rend aux humains à titre posthume.

(Kingunza Kikim Afri )

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.