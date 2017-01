Le PCA Godé Kayembe aux participants du Forum national ‘’La Lizadeel construit ses valeurs autour des principes de compétence, de discipline… ‘’

La Ligue de la zone Afrique pour la défense des droits des enfants et élèves, LIZADEEL organise au centre Thérésanium à Kintambo, sous la direction de son Président du Conseil d’Administration, PCA Godé Kayembe, un forum national sur le renforcement des capacités dans l’utilisation des outils de protection et de promotion de l’approche genre et la réduction des violences sexuelles basées sur le genre. Ces assises qui s’étendent du 30 janvier au 3 février 2017, ont bénéficié du partenariat d’OSISA, représentée par son directeur-pays, Nick Elebe. Les participants, personnel et membres de la Lizadeel, sont venus de toutes les provinces de la RDC. La cérémonie d’ouverture a été honorée de la présence de leaders religieux, d’experts du Ministère de la Femme, Famille et Enfant à la suite du directeur de cabinet Polydore Mokubu. L’UNFPA, l’ONU-FEMME et le Ministère de la Justice ont été également représentés par des délégations d’experts.

Le PCA a salué la mobilisation des participants ce qui, a-t-il indiqué, traduit leur adhésion aux valeurs qui génèrent cette organisation. ‘’ Ce souci, maintes fois exprimé et partagé par nos estimés partenaires, en l’occurrence OSISA, s’inscrit dans une dynamique de refondation de notre organisation et de requalification de ses différents intervenants’’. Le directeur-pays a eu des mots justes pour louer ‘’l’impressionnant’’ encrage de la Lizadeel à travers le pays.

LA LIZADEEL, UNE ORGANISATION HUMANITAIRE NON PARTISANE FONDEE SUR DES VALEURS

Le PCA dont un extrait du discours suit, a rappelé la quintessence même de son organisation, dans le souci de consolider la cohésion entre les membres. ‘’La Lizadeel, qui se veut une organisation humanitaire non partisane, construit ses valeurs autour des principes de compétence, de discipline, de loyauté, la serviabilité et le volontariat pour être plus utile aux personnes vulnérables dont les veuves, les orphelins, les personnes violées, les sans voix’’, a-t-il souligné.

L‘organisation de ce forum national de la Lizadeel est une réponse à notre souci majeur de redynamiser nos structures à la base pour plus d’efficacités dans la mise en œuvre de nos différents programmes. Ce souci, maintes fois exprimé et partagé par nos estimés partenaires, en l’occurrence OSISA, s’inscrit dans une dynamique de refondation de notre organisation et de requalification de ses différents intervenants. Pour la petite histoire, la Lizadeel remonte en 1994. Elle est née d’un constat et d’une analyse approfondie d’un environnement socle politique où les droits des personnes vulnérables, dont notamment les femmes et les enfants victimes de toutes formes des violences, étaient le moindre des soucis de nos dirigeants. Toute une vision s’est ensuite développée grâce à notre détermination d’apporter notre contribution, petite soit-elle, au changement de la situation. C’est alors que nous nous sommes engagés dans la lutte, alors que nous étions encore à l’époque, étudiant à l’université. Cette petite vision qui a vu le jour à l’université de Kinshasa, a poussé des ailes et s’est développée, d’abord dans les institutions universitaires et écoles de Kinshasa, à l’intérieur du pays et même en dehors des frontières de la RDC. Il importe de noter que la Lizadeel qui est une organisation nationale de droit congolais, avec une vocation internationale au regard de l’universalité de sa mission, est une organisation humanitaire et non partisane. Au cours des cinq premières années de son existence, elle a œuvré exclusivement dans le domaine des droits de l’Enfant, se consacrant principalement à la vulgarisation des droits de l’Enfant sur base de la convention relative aux Droits de l’Enfant (CDE) ainsi qu’au plaidoyer pour la mise en application de cette convention. Tirant les leçons de son expérience de terrain et soucieuse de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des enfants pour lesquelles l’implication et l’action féminine jouent un rôle capital pour la survie de l’enfant, notre organisation a étendu son champ d’action aux droits de la femme à cause de l’indissociabilité des liens qui unissent l’Enfant à sa mère. Car la marginalisation, l’instabilité de la mère ainsi que les violences qui en découlent ont des effets néfastes sur l’enfant. La création depuis 1999, des Centres d’Assistance judiciaire et psychosocial pour Enfant et Mère, Cajem en sigle, autrement appelés cliniques juridiques, est une réponse appropriée aux violences que connaissent les femmes et les enfants vulnérables dans notre pays. Grâce aux Cajem, la Lizadeel est devenue une organisation de référence en matière de promotion et de protection des droits des femmes et des enfants en RDC. Elle est partenaire privilégiée du gouvernement lorsqu’elle l’accompagne dans la mise en œuvre de son plan stratégique de lutte contre les Violences sexuelles et basées sur le genre. Elle est également partenaire non négligeable des agences du système des Nations Unies notamment l’UNICEF, dans la mise en œuvre de son plan d’action. Avec son important réseau d’intervenants de terrain disséminés dans tous les coins et recoins de la RDC, nous pouvons affirmer, sans risque d’être contredis, que nous sommes l’une des organisations, si pas la première, la mieux implantée et représentative sur l’ensemble du territoire national. C’est une organisation dont l’action s’étant de l’Est à l’Ouest, du Nord au Sud de la RDC, devenant ainsi une marque déposée que chacun de nous est tenu à préserver.

Nous devons nous servir des erreurs du passé pour améliorer l’avenir. Notre souhait le plus ardent est qu’à l’issue de ce forum, vos capacités opérationnelles et fonctionnelles soient véritablement renforcées, que nous puissions harmoniser nos procédés et méthodes de travail, en partant sur les nouvelles bases, votre engagement clarifié pour que notre détermination à la réponse apportée soit sans ambiguïté.

(RTM/cp)