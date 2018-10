Le pasteur Guy Roger appelle le peuple de Dieu à avoir l’amour

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Se servant de deux passages bibliques Daniel : 3:14-20 et job 8:10, le pasteur Guy Roger du Centre évangélique la Résurrection a amené le peuple de Dieu à avoir l’Amour jusqu’au-boutiste pour Dieu comme Job qui ayant tout perdu et n’a pas trahi son créateur. Il a suggéré aux chrétiens de s’appuyer sur cet amour désintéressé pour Dieu, car c’est la clé des grandes choses et des exploits. L’homme de Dieu à dénoncer l’avènement de la modernité, de certaines lois approuvant comme dans certains pays l’homosexualité, la dépravation des mœurs, qui poussent aujourd’hui les chrétiens à dévier la bonne voie.

L’Eglise a perdu sa pertinence et le chrétien s’agrippe à sa situation. Les enfants de Dieu s’apitoient sur leur sort et ne s’adonnent plus à la prière. A la question de savoir qu‘adviendra-t-il si Dieu ne continue pas à bénir quelqu’un, le pasteur Guy Roger a déclaré que nous devons continuer coûte que coûte à servir Dieu. C’est l’épreuve qui doit justifier la ténacité de l’amour d’un chrétien envers son Dieu et cela à l’exemple de Shadrak, Meshak, Habed Nego et Daniel qui ont refusé d’adorer d’autres Dieu et étaient sûrs de l’intervention du tout puissant créateur du ciel et de la terre qui effectivement les a délivrés de la fournaise ardente.

Pour le pasteur Guy Roger, Dieu veut créer une nouvelle catégorie des personnes qui l’adoreront en esprit et en vérité. La spiritualité est définie par les valeurs que nous incarnons dans la vie et non par les intérêts ou bien matériels. Car Dieu connaît les gens qui l’aiment naturellement et ceux qui l’aiment par intérêt. Demeurons attachés à Dieu de tout notre cœur et lui seul nous mènera dans notre destinée. Suzy Kibira Omari

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.