Le pasteur Daniel Von Oreli exhorte : Les Congolais doivent s’approprier les secteurs de production

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le pasteur Daniel Von Oreli a encouragé les Congolais à s’approprier les différents secteurs de production, en vue d’effectivement mettre l’économie au service de la démocratie. C’était en réaction à une question de la presse, au sortir d’une Journée de communion fraternelle à la Ligue pour la Lecture de la Bible, LLB. La rencontre consacrée à la conférence des leaders, a été élargie aux délégations de ligueurs venues des provinces à cet effet. Le pasteur Daniel Von Oreli qui accède à la tête du comité de la Fondation Berg (Suisse), un des partenaires de la LLB/RD Congo, succède ainsi au frère Walter Stäubli.

Le pari de soutenir la démocratie par une bonne économie

« Ce que je vous souhaite, c’est que vous puissiez vous baser sur un fondement commun de vérité, d’authenticité et de solidarité entre les démunis et ceux qui sont mieux situés. Et que vous cherchiez et trouviez par vous-mêmes vos propres portes, que vous vous mettiez vous-mêmes au travail, plutôt que de le faire faire par des étrangers, vous vous engagiez pour l’éclosion sociale du pays. Vous devez arriver vous approprier les différents secteurs de production. C’est cela l’épreuve, pour soutenir la démocratie par une bonne économie », a exhorté le pasteur.

La journée a été honorée de la présence d’invités et de hauts responsables de la LLB. Parmi eux, les Révérends Lévi Ilunga et Patrick M’Pezo N’Seke, respectivement directeur général de la LLB et directeur provincial/ Kinshasa ». Les ligueurs de Kinshasa ont apprécié ces moments passés ensemble, comme l’a relevé une ligueuse : « La journée d’aujourd’hui m’apporte grande satisfaction, car en approchant nos frères et sœurs des provinces, nous avons découvert ceux du Kivu qui ont de réels problèmes avec des conflits armés qui s’étirent en longueur. Et avec eux, des malvoyants et d’autres handicapés. Nous devons prier pour tous ceux-là. (…) », a-t-elle relevé

Tout faire pour la gloire de Dieu

Le président sortant de la fondation sue évoquée, a brandi le symbole de cette structure religieuse, qui représente cinq pains et deux poissons, en référence au récit biblique de Luc, où le Christ a nourri la foule qui le suivait. « Je suis comblé de joie parce que ce jour, nous avons ici les représentants de toute la RD Congo », a relevé le frère Stäubli. Et de poursuivre : Le nom de notre fondation veut dire en allemand montagne. C’est sur la montagne qu’il y a l’Eglise, et c’est aussi là que Jésus Christ a donné à manger à la foule. Tout ce que nous faisons dans la bonne volonté et en partenariat avec l’Eglise, c’est pour la gloire de Dieu. L’ordre que la Fondation Berg a pris à cœur, c’est celui de Jésus Christ sur la montagne : ‘ Vous-mêmes vous donnez à manger à vous-mêmes’. C’est vraiment merveilleux pour notre foi. Donnez vous-mêmes à manger et demandez que le Seigneur bénisse ceux qui vont manger (…) », a-t-il dit.

Et la Parole fut faite Chair…

Le Rd Lévi Ilunga a introduit le Pasteur Daniel Von Oreli, pour la prédication. L’exhortation du jour a été tirée de Luc 7, 1 à 10. Un chef jouissant d’une bonne renommée auprès de ses administrés, avait un serviteur malade. Il a convaincu le Seigneur en disant que celui n’avait pas nécessairement besoin de se déplacer ; mais qu’une parole prononcée guérirait le malade. « Nous devons croire que Jésus agit d’une manière guérissant pour notre vie », a insisté l’orateur, en rappelant les passages qui témoignent de la foi du chef. « Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit ; mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri »,a-t-il dit. Seulement un mot de la part de Jésus, a appuyé l’orateur, et cela suffit à transformer toute une vie. C’est lui qui exauce la prière. Quand Dieu a dit un mot, il se passe toujours quelque chose. Oui, rassure-t-il, beaucoup ont vécu cela. Mais de nombreux autres n’ont pas expérimenté l’action guérissant de Dieu. Il leur a manqué cette intervention du Seigneur.

(Payne)