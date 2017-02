Le Palais du peuple retenu comme lieu d’exposition du corps d’Etienne Tshisekedi

En exécution de l’instruction du Chef de l’Etat Joseph Kabila, celle qui consiste pour le Gouvernement de prendre les dispositions nécessaires en vue de l’organisation des obsèques dignes du rang du leader charismatique, de concert avec sa famille biologique, une rencontre formelle entre le gouvernement et la famille politique et biologique d’Etienne Tshisekedi a eu lieu lundi dernier sous la présidence du Vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur et Sécurité, Emmanuel Ramazani Shadary. De cette harmonisation, des dispositions ci-après, annoncées par Lambert Mende, ministre de la Communication et Médias, ont été prises :

Une commission spéciale chargé de l’organisation des funérailles est mise en place. Elle est présidée par le Vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur et Sécurité, Emmanuel Ramazani Shadari. Il est assisté du Gouverneur de la ville province de Kinshasa et des services compétents ; Un avion spécial sera dépêché à Bruxelles (Belgique) pour amener la dépouille et les membres de la famille se trouvant en Belgique ; Le Palais du peuple a été retenu comme le lieu de l’exposition de la dépouille pour le recueillement, ainsi que pour les hommages officiels et populaires ; A la demande de la famille, le Gouvernement met à la disposition des titres de voyage qui ont été sollicités pour l’ensemble des membres de la famille et pour les cadres de l’UDPS délégués en Belgique afin de venir avec le corps ; Le Gouverneur de la ville province de Kinshasa et la famille conviendront du cimetière où reposera le corps de l’illustre disparu ainsi que les travaux d’aménagement particuliers du site au sein dudit cimetière.

(JMNK)