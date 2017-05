Le manque de fer entraine le faible poids du corps

Le manque de fer conduit à l’anémie nutritionnelle et entraine la naissance des enfants à faible poids, indique un document sur la lutte contre les anémies nutritionnelles du Ministère de la Santé publique.

Selon ce document, l’insuffisance des apports alimentaires, telle que l’alimentation monotone composée des végétaux dont le fer est absorbé seulement à 30% et est limitée des tabous, notamment les mauvaises pratiques culinaires, l’absence d’association des aliments riches en fer avec la vitamine c, sont les causes de ces anémies nutritionnelles.

Les autres causes sont notamment la consommation des inhibiteurs de l’absorption de fer, thé, café, calcaire : communément appelé « Mabele », les parasitoses intestinales, le paludisme, les hémorroïdes, les accidents, les fièvres à répétition et la menstruation. Pour lutter contre les anémies nutritionnelles, ce document indique de consommer des aliments riches en fer d’origine animale, qu’ on retrouve dans les viandes rouges, le poisson et le lait et d’origine végétale qu’on retrouve dans les épinards, les feuilles de manioc et dans les fruits.

Le fer participe dans la structure de nombreuses enzymes et sa principale protéine intracellulaire de globules rouges est l’hémoglobine. Les globules rouges assurent le transport de l’oxygène des poumons vers les tissus où il est utilisé.

Par définition, le fer est un micronutriment de nature, apporté par les aliments sous deux formes à savoir himnique, c’est-à-dire liée à l’hémoglobine provenant des aliments d’origine animale et non himnique d’origine végétale.

Pour le médecin généraliste, Dr Badikadile, le fer est parmi les éléments qui contribuent à la constitution de l’hémoglobine. En manquer suite aux facteurs favorisants entrainerait l’anémie nutritionnelle qui serait la diminution de globules rouges dans le sang.

Le fer qui se trouve dans certains aliments apporte à l’organisme une force énergétique. La consommation des aliments contenant le fer, permettra à l’organisme d’avoir cette force, du fait que le fer l’un des éléments importants dans la constitution de l’hémoglobine, à son tour celle-ci qui va aider à transporter l’oxygène dans l’organise. Dr Badikadile a conseillé la consommation des aliments contenant plus de fer tels que les viandes rouges, le poisson et le lait et d’origine végétale qu’on retrouve dans les épinards, les feuilles de manioc, ainsi que les fruits.

La malnutrition en générale, une autre problématique

Une mauvaise alimentation peut être également à la base d’un faible poids du corps. La nutrition qui est métabolisme des nutriments, en vue de leur assimilation pour la croissance, l’entretien, le fonctionnement de l’organisme aussi les rapports entre la nourriture et la santé, est un facteur très important dans le cadre de prévention contre des maladies opportunistes et du maintien d’une bonne santé de toute personne en général et des enfants en particulier indique une nutritionniste.

Par ailleurs, certains problèmes de santé peuvent être évités tout simplement en prenant des repas équilibrés réunissant des valeurs nutritionnelles nécessaires à l’organisme humain.

Il faudrait que chaque personne sache comment son corps fonctionne pour pouvoir adapter un régime alimentaire qui y correspond a fustigé cette nutritionniste. L’homme doit connaitre ses insuffisances pour les pallier afin d’éviter une carence qui peut entrainer aux maladies qui n’auraient dû pas se manifester si le régime alimentaire équilibré aurait dû être respecté.

Elle a indiqué toutefois que, tous les aliments de la nature ne contiennent pas nécessairement de valeurs nutritionnelles. Elle donne l’exemple de gnetum africanum communément appelé « Fumbwa » à Kinshasa. Cet aliment n’a qu’un rôle, celui de nettoyer le tube digestif. D’où, il ne suffit pas de tout manger ou de beaucoup consommer un aliment quelconque mais manger une bonne nourriture qui peut favoriser une protection alimentaire et une bonne croissance, surtout chez les enfants, a recommandé la nutritionniste.

(Mamie Ngondo)