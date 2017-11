Le Groupe chorale ’’Gelak’’ a fêté ses 20 ans d’existence

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

La chorale ‘’Gelak’’ de l’Eglise du Christ au Congo, ECC (de la Cathédrale du Centenaire) a fêté ses 20 ans samedi dernier, dans l’enceinte même de l’église. C’était une coïncidence avec l’installation de l’Evêque Bokundoa, nouveau président élu, représentant légal de l’ECC, cérémonie d’installation qui a eu lieu à la Cathédrale du Centenaire, sur l’avenue du 24 novembre. La remise et reprise avec son son prédécesseur, Mgr Marini Bodho s’est déroulée dans la fraternité ecclésiale. Et à 16 heures, la chorale Gelak va commencer avec les interprétations d’autres artistes, exprimant sa joie immense à travers les chansons religieuses pour la célébration de ses 20 ans d’existence. Plusieurs membres et quelques invités ont rehaussé de leur présence cette soirée dansante. « Dieu a été au rendez-vous ! Ce soir-là des fidèles du Christ ont témoigné les miracles et oracles de Dieu dans leurs vies. Donc l’ambiance a été totale, la fête a duré 2 heures 30minutes », a relevé un proche des organisateurs.

(Grace Nlemvo/stagiaire)