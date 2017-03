Le Gouvernement se dote d’un laboratoire de recherche physico-chimique et d’entomologie

Il a fallu attendre plus de 40 ans, avec l’avènement au ministère de l’Environnement et Développement Durable, d’Athis Kabongo Kalonji et Aggée Aje Matembo Toto, que ce ministère dispose d’un Laboratoire de Recherche scientifique. C’est le vice-ministre Aggée Aje Matembo Toto qui a procédé à son inauguration, vendredi dernier, à la 7ième Rue Limete, en présence du Bourgmestre de Limete, Maitre Nkulu Numbi Douglas.

Dans son speech inaugural de la réception du bâtiment destiné à abriter le Laboratoire physico-chimique, microbiologique et entomologie de la Direction d’Assainissement du Ministère de l’Environnement et Développement Durable, Aggée Aje Matembo indique que cette œuvre, qui constitue un élan patriotique visant à concrétiser la ferme volonté d’œuvrer pour l’épanouissement et le développement des populations congolaises, s’inscrit dans le cadre de la Révolution de la Modernité insufflée depuis 2011 par le Président de la République, Joseph Kabila Kabange. « L’on se rappellera aussi que le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Excellence Monsieur Samy Badibanga Ntita, lors de son discours d’investiture, a fait du développement socio-économique et environnemental, un de ses objectifs majeurs dans l’effort de l’amélioration des conditions de vie du peuple congolais. Raison pour laquelle, nous, membre du Gouvernement, avons le devoir de canaliser nos énergies vers la facilitation de la mise en œuvre des projets de développement au sein de nos Ministères respectifs. Comme nous venons de le dire, le développement demeure une priorité pour le gouvernement, vous vous souviendrez qu’au début de l’année 2016, le pays avait souscrit à l’atteinte des Objectifs de Développement Durable à l’horizon 2030, parmi lesquels figure l’amélioration d’accès de la population au service d’assainissement adéquat », a-t-il fait mention.

Dans cette optique, ajoute-t-il, la RDC a initié plusieurs activités en rapport avec l’assainissement : « La construction des latrines publiques dans les villes de Mongala et de Tshikapa ainsi que dans le Territoire de Kasangulu; La réforme du secteur d’assainissement ; L’élaboration des normes d’assainissement de base en milieux périurbain et rural, ainsi que la Stratégie Nationale d’Assainissement qui est en cours de finalisation ».

Nonobstant toutes ces activités qu’il a citées, l’assainissement demeure encore un défi majeur à relever par le Gouvernement de la République. C’est pourquoi, il a sollicité l’implication des uns et des autres en vue de l’amélioration de l’insalubrité du cadre de vie des congolais. Les autorités environnementales croient cependant, que l’amélioration de l’insalubrité sera possible lorsque le pays disposera des matériels adéquats pour la réalisation des travaux d’assainissement. Cela constitue pour elle, un honneur et une fierté légitime de réceptionner ce bâtiment qui va abriter le laboratoire d’analyses physico-chimiques, microbiologiques et entomologiques et qui constitue un matériel important d’assainissement dans notre pays.

Le rôle du Laboratoire de recherche scientifique environnementale

Ce bâtiment a été construit grâce à l’appui financier de la Cellule d’Exécution des Projets Eaux, en sigle CEP-O/REGIDESO dans le cadre de la contrepartie du Gouvernement destinée au Projet d’alimentation en Eau potable et d’Assainissement en milieu Semi Urbain, en sigle PEASU, dont la mise en œuvre avait atteint le point d’achèvement depuis juin 2015. « Il sied de porter à votre connaissance qu’à travers le projet PEASU, la CEP-O/REGIDESO, avait doté, en avril 2014, la Direction d’Assainissement de notre ministère des matériels et intrants de laboratoire ainsi que les réactifs d’analyses grâce à l’appui financier de la Banque Africaine de Développement. Ce bâtiment est une preuve tangible de la bonne collaboration entre notre Ministère et nos Partenaires. C’est à ce titre que nous témoignons de notre profonde gratitude à toute l’équipe de la CEP-O/REGIDESO, précisément à son Coordonnateur National, Monsieur Jean Louis Bongungu pour sa promptitude et son sens de collaboration vis-à-vis de notre Ministère », a dit le Vice-ministre Aggée Aje Matembo Toto.

Quel est le rôle du service de laboratoire dans les activités d’assainissement ?

Il faut dire, comme l’a si bien dit Aggée Aje Matembo que ce service est le socle du suivi environnemental, puisqu’il permet d’analyser les différents paramètres chimiques, physiques et microbiologiques susceptibles de porter atteinte à l’environnement. A ce jour, plusieurs services étatiques et privés œuvrant en RDC procèdent à la quantification de taux de pollution de manière plus ou moins forfaitaire par manque de laboratoire d’analyse bien équipé. « Nous croyons dès lors que ce laboratoire est une réponse adéquate à leurs préoccupations. Pour la bonne marche de ce laboratoire, nous prenons l’engagement de veiller scrupuleusement à son opérationnalisation, et exhortons de ce fait tous les agents de la Direction d’Assainissement commis au service de laboratoire, de faire montre de sens de patriotisme et de responsabilité afin d’utiliser à bon escient ce bâtiment ainsi que tous les matériels qui s’y trouvent », les a-t-il exhorté, et en appelle à tous les services du ministère de l’environnement, que les partenaires de contribuer au progrès dudit laboratoire au regard de leurs prérogatives.

Il faut dire, conformément au plan du bâtiment, il est prévu l’érection de l’étage d’un niveau. C’est l’occasion au vice-ministre de lancer un appel aux partenaires techniques et financiers dans le sens d’appuyer les travaux de construction de ce niveau. Ce dont, il a exprimé sa profonde gratitude à Madame le Directeur-Chef de Service d’Assainissement avec toute son équipe pour leur sens de dévouement à accomplir le devoir que l’Etat congolais leur a confié. A l’occasion, Son Excellence Aggée Aje Matembo a félicité l’entreprise de construction EUREKA qui a réalisé cet ouvrage de l’Etat congolais pour le compte du ministre de l’Environnement et Développement Durable.

(Pius Romain Rolland)