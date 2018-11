Le Front Commun pour le Congo (FCC) s’enrichit: Le Rassop/Kasa-Vubu, Rolland Lumumba, des associations, … s’engagent

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le Coordonnateur du comité stratégique du Front Commun pour le Congo (FCC), le professeur Néhémie Mwilanya, a eu les mots justes pour s’adresser aux nouveaux adhérents au statut du FCC. A l’instar des personnalités, partis politiques, regroupements politiques, sociétés civiles et associations, tous les Congolais doivent prendre date pour porter un jugement de lucidité, maintenant que commence la campagne électorale. Il a expliqué que pendant des années, les opposants acquis à la cause de l’étranger n’ont vendu que du vent au peuple. Mais l’heure est arrivée pour ce peuple de se rendre à l’évidence. Le Directeur de cabinet du chef de l’Etat a insisté sur le fait qu’à Genève en Suisse, c’était la manifestation du grand complot, celui de la mise en cause des élections, mais aussi de leur volonté d’installer des affairistes au pouvoir. Et de révéler qu’au cours de cette campagne électorale, nous aurons le projet de Genève et celui du Congo. Le projet du Congo, c’est celui qui met au centre le Congo d’abord. C’est ce projet qui doit mobiliser les Congolais, pour faire valoir ces idéaux des pères de l’indépendance.

Moisson abondante au Front Commun pour le Congo (FCC). C’est ce que nous pouvons dire, au regard du nombre ou de l’afflux massif de tous ceux qui veulent adhérer au statut de cette méga plateforme mise en place par le président Joseph Kabila, et qui porte la candidature d’Emmanuel Ramazani Shadary à l’élection présidentielle du 23 décembre 2018. Le cadre choisi pour la cérémonie d’hier, qui a du reste refusé du monde, la salle de conférences d’un hôtel de la place. En effet, des regroupements politiques, comme le Rassemblement des forces sociales et politiques acquises au changement (Rassop/Kasa-Vubu), des personnalités politiques comme Roland Lumumba, des partis politiques comme le Parti chrétien pour la solidarité africaine, et des associations comme l’Association sociales des agriculteurs et manufacturiers indépendants, sans oublier des Eglises, ont tous adhérés au statut du FCC.

A l’occasion de cette dernière séance d’adhésion, au lendemain de la campagne électorale, la parole a été accordée au Coordonnateur du comité stratégique du Front Commun pour le Congo (FCC), le professeur Néhémie Mwilanya, pour s’adresser aux nouveaux adhérents. Dans son discours, il a manifesté sa reconnaissance envers la population qui a cru à la vision du président Joseph Kabila, celle de rassembler les Congolais derrière le crédo de la patrie pour l’unité du pays, consolider la paix et la souveraineté. Bref, s’approprier des idées maîtresses défendues par les pères de l’indépendance.

« C’est autour de cet objectif que le président Joseph Kabila mobilise la population congolaise depuis 2001. N’eût été sa détermination à rassembler les Congolais, surtout que de l’autre côté, il y avait un mouvement centrifuge qui voulait ouvrir la voie à la balkanisation du pays, peut-être que le pays ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui. C’est ainsi qu’à travers les meetings organisés à Kinshasa, au stade Tata Raphaël et à Mbuji-Mayi, au stade KAshala Bonzola, le peuple a dit oui aux idéaux défendus par le président Joseph Kabila », dit-il, en guise de premier message.

Comme deuxième message, le Directeur de cabinet du chef de l’Etat a rappelé au peuple qu’à la veille du début de la campagne électorale, il est important de prendre date pour porter un jugement de lucidité. Et d’ajouter que pendant trois ans, tout lui a été vendu, que du vent. Mais l’heure est arrivée pour le peuple de se rendre à l’évidence. En réalité, le peuple s’est rendu compte que tous les vendeurs d’illusion plaidaient pour leurs propres chapelles.

Et à Genève en Suisse, c’était la manifestation du grand complot, celui de la mise en cause des élections, mais aussi d’installer des affairistes au pouvoir. « Au cours de cette campagne électorale, nous aurons le projet de Genève et celui du Congo. Le projet du Congo, c’est celui qui met au centre le Congo d’abord », a expliqué le professeur Néhémie Mwilanya, qui pense que ça sera l’occasion de nous mobiliser entant que Front Commun pour le Congo, pour faire valoir ces idéaux.

Et le Coordonnateur du comité stratégique de dire que c’est un combat que nous allons mener pendant un mois, pour que les Congolais votent pour non seulement le candidat du FCC à la présidentielle, mais aussi tous les candidats du FCC aux législatives nationales et provinciales. Ceci, pour donner au président élu les moyens de gouverner le pays à travers une large majorité pour mener les réformes pour la transformation du pays. Voilà pourquoi il insiste sur le fait qu’il faut contrôler les provinces qui constituent la Rdc.

Au moment que commence la campagne électorale, Néhémie Mwilanya espère que tous ceux qui ont adhéré au FCC seront les porteurs de l’évangile de cette méga plate-forme. Et ce, avant de les remercier d’avoir choisi la bonne part, la part du Congo.

Convaincus par les valeurs prônées par le FCC

Soulignons que tous ceux qui ont adhérés à la Charte du FCC l’ont fait en âme et conscience et sont convaincus des valeurs prônées par le Front Commun pour le Congo. C’est ainsi que Rolland Lumumba, fils biologique de l’héros national Patrice-Aimery Lumumba et ancien Premier ministre du pays et qui a aussi signé la Charte du FCC, pense qu’il est question de poursuivre le combat mené par son père et dont Mzée Laurent-Désiré Kabila était le disciple. « Les valeurs prônées par le FCC m’ont convaincu. Il s’agit du nationalisme et du patriotisme. Et le programme présenté par Shadary m’a également convaincu et j’ai adhéré », dit-il.

De leur côté, quelques cadres et partis du Rassemblement des forces sociales et politiques acquises au changement (Rassop/Kasa-Vubu) ont également signé, rejoignant ainsi leur Premier ministre, Bruno Tshibala. Fait qui porte un coup dur à Joseph Olenghankoy, lui qui a été déjà chassé par ses pairs du Rassemblement.

JMNK

