Le FC Renaissance recrute des brésiliens

Après quelques départs signalés et qui ne sont pas encore officiels, et des résiliations des contrats avec certains de ses anciens joueurs, le FC Renaissance du Congo met le cap vers la nouvelle saison sportive 2017-2018. Ainsi, en prévision du lancement du 22ème championnat de la Ligue Nationale de Football (LINAFOOT), ce club cher à l’évêque Pascal Mukuna s’est engagé avec d’autres joueurs tant nationaux qu’expatriés. Déjà, l’on signale la signature de contrat avec quatre joueurs brésiliens, les tous premiers transferts officiels.

La durée n’est pas un sujet tabou du côté du FC Renaissance du Congo, car Jorge Hamilton et Alexandre Santana ont paraphé un contrat de deux saisons chacun.

Bravo au management de Mardochée Nkuzu et de Christian Nsuka, respectivement manager des joueurs et manager général du FC Renaissance. De rappeler que ce recrutement s’inscrit dans le cadre de renforcer l’ossature du club vert-blanc-orange, afin de bien négocier la saison à venir. Ce, après le départ du brésilien Vanderley Da Sylva, et du malien Ayuk Takwu.

(Altesse B. Makambo)