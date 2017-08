Le Commissariat Provincial PNC/Kasaï a un nouveau patron: Le Commissaire Dieudonné Odimba promet une police de proximité et disciplinée

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Il a plu au Commandant suprême des forces armées et de la police nationale Congolaise, le Chef de l’Etat Joseph Kabila Kabange, par ordonnance présidentielle, de porter au commandement du commissariat provincial de la police nationale congolaise du Kasaï, le Commissaire divisionnaire adjoint Dieudonné Odimba Okito.

Le remplaçant de Stéphane Egwake a rejoint son poste samedi 05 août 2017 en provenance de Kinshasa par avion. Toutes les dispositions sont prises pour un accueil digne de son rang. Officiers supérieurs, officiers, sous officiers et éléments de la police nationale Congolaise, toutes les unités confondues, sous le commandement du Commissaire supérieur Jean-Pierre Bahati, assumant les fonctions du commandant commissariat ad intérim, sont arrangés pour rendre honneurs au tout nouveau Patron de la PNC/Kasai. Au rang des officiers supérieurs, deux colonels des forces armées, Bertin Mpuntela et Alain Kiwewa venus saluer leur nouveau collaborateur.

Honneurs militaires et salutations des officiers terminés, le nouveau commandant de la PNC/Kasaï se livre à la presse et dévoile sa politique de commandement

L’homme vient poursuivre l’œuvre entreprise par son prédécesseur, a-t-il indiqué. Selon le Général Dieudonné Odimba Okito, la population du Kasaï vient d’être traumatisée par les tueries et exactions horribles orchestrées par les miliciens Kamuina Nsapu. Et ce traumatisme mérite une thérapie. Cette thérapie est une police de proximité et disciplinée, fait savoir ce vieux routier de la police nationale congolaise. A la question de savoir, de quelle manière va-t-il gérer le commissariat provincial du Kasaï qui compte plusieurs policiers non payés, d’autres sans matricule? Dieudonné Odimba invite les policiers de son ressort à la discipline et au respect strict des principes régissant les éléments de l’ordre. Le non payement étant un problème général pour le pays, la solution arrive progressivement et cette question ne dédouane pas les policiers du Kasaï de la mission de la police, celle de maintenir l’ordre et de protéger la population et ses biens.

Le commissaire divisionnaire adjoint et commandant commissariat provincial de la PNC/kasai est ovationné par les épouses des policiers. Ces dernières, à travers les chants et pas des danses saluaient l’arrivée de celui là ; qu’elles considèrent comme Père, en disant papa aye nzala esili …

Selon les indiscrétions, le Général Dieudonné Odimba Okito n’est pas né de la dernière pluie. L’homme a une expérience dans le maintien de l’ordre, de la discipline et de la protection des personnes et des biens, pour avoir rendu des services loyaux à la nation dans plusieurs provinces. La confiance placée en lui par le chef de l’Etat est un témoignage qui parle. Le terrain étant déjà balisé, Odimba Okito, doit faire preuve de son expérience pour asseoir la discipline au sein de la PNC/Kasaï où les tracasseries dans certaines unités ont élu domicile.



Son prédécesseur laisse derrière lui, un bilan très positif, telle la collaboration parfaite avec la population. Egwake était d’une grande importance pour les wewa qui assurent le transport en commun. La réhabilitation des locaux du commissariat provincial et du détachement PCR, question de placer ces agents dans les meilleures conditions de travail, sont entre autres traces de Stéphane Egwake. La population attend voir Dieudonné Odimba sur les pas de son prédécesseur.

(Lukengu Laurent/Tshikapa)