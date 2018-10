Le Colteck /Masimanimba: Après l’acquisition d’une bibliothèque, le défi de la promotion de la lecture

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Les autorités scolaires locales ont salué, dimanche dernier à Masimanimba (province du Kwilu), l’ouverture d’une bibliothèque scolaire au collège technologique Kikata (Colteck). La cérémonie s’est déroulée sous la modération du promoteur de cette école privée catholique, Norbert Kikata. En effet, le sous-proved Muzama Kimbuku (voir photo à g) et le coordinateur des écoles catholiques de Masimanimba, l’abbé Ziata Michel (à dr), les hôtes de la cérémonie inaugurale de la bibliothèque, ont été l’un et l’autre unanimes à louer le partenariat que le Colteck a conclu avec l’Association l’œil de l’enfant, AOE. Cela a permis l’acquisition d’une bibliothèque scolaire. Une initiative qui honore le territoire de Masi, ont-ils reconnu, car jamais auparavant pareil partenariat avec motivation similaire n’a été à l’ordre du jour dans ce territoire. ’’Tout commence quelque part. Nous estimons que progressivement, l’idée va s’étendre à travers tout Masi. Après l’acquisition, vient le défi du bon usage et de la conservation. Il faut garantir le suivi’’, a suggéré le directeur Ndombe Musoki Jean-Claude de l’école primaire Mbanza Makwata de Masi. ‘’Nous ne pouvons que féliciter et encourager de tels efforts, parce que cela n’existe pas encore dans nos milieux’’, a relevé le chef des Travaux, CT Buka Léonard, SG académique de l’Institut supérieur pédagogique, ISP/Feshi.

AOE- Colteck, un partenariat pour la promotion de la lecture à Masi

Le président de l’Association l’œil de l’enfant, AOE,

Ferdinand Mbala –Zi-N’Sielele s’est félicité de ce partenariat conclu à l’avant- veille de la commémoration de l’an quinze (15) de l’Association. ‘’ Nul n’a le droit de marchander le savoir… Il faut donner aux élèves congolais la chance de se familiariser avec le livre’’, a-t-il insisté. Il a exhorté les enseignants à user d’imagination pour ériger un pont entre les élèves et la bibliothèque, dans le sens de les inciter à consulter des ouvrages. Pour sa part, le sous-proved comparant la lecture à un voyage, a encouragé les élèves à saisir chacun l’opportunité qui s’offre à eux, pour découvrir le monde. ‘’ En m’ouvrant aux autres, Paris m’a ouvert à ma propre connaissance’’, a témoigné en son temps l’illustre Léopold Sedar Senghor (d’heureuse mémoire). Présentant sommairement la carte de visite de cet établissement scolaire, le promoteur a précisé que le collège dispense la formation dans les options coupe et couture, ébénisterie, construction et le secondaire général. Et d’ajouter : ‘’Chaque option a une unité de production pratique. Ceux qui font la menuiserie-ébénisterie ont une menuiserie. De même que ceux qui font la construction. Pour l’année prochaine, nous projetons l’ouverture de la section agrovétérinaire.

Pour rappel, en effet, l’AOE dont le siège est établi à Lausanne en Suisse, où réside son président, a franchi le seuil de soixante (60) bibliothèque. Sa création remonte en octobre 2003. En quinze (15) ans de parcours, deux principaux projets ont marqué la marche de l’Association : L’école gratuite Luzala c’est-à-dire l’aide de scolarisation à l’enfant démuni, et l’implantation de bibliothèques scolaires en RDC en particulier, au Congo –Brazza, en Angola.

