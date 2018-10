Le chanteur “Miel de Son” en tournage de ses clips

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

L’opinion retiendra que Miel de Son est un transfuge de l’orchestre Wenge Musica Maison Mère qui vient de choisir d’évoluer en solitaire. Juste après son départ de chez Werrason, il a livré son premier concert, appelé baptême de feu le samedi 18 août 2018. Et d’aucuns ont qualifié cet avant-goût d’un succès foudroyant par rapport à la qualité de musiciens qui forment le groupe “Les abeilles de son” d’une véritable centre de formation des stars.

Le tout s’est bien déroulé dans un circuit où beaucoup de choses se sont déjà passées et où certains caciques n’hésitent point à venir semer le désordre d’autant que cela se passe à quelques mètres du sanctuaire de “Roi de la forêt”, mais heureusement que cela s’est passé sans couacs nonobstant le fait que des jeunes artistes qui font partie de ” Les Abeilles de miel” ont encore du chemin à parcourir. Pour le moment, cette formation musicale est en plein tournage des clips de son premier album.

Kingunza Kikim Afri/Cp

