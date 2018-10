Le chanteur Fila Basele canalise bien

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Fila Basele est une belle voix qui entre en plein et par la grande porte dans le circuit de la chanson congolaise, se trouve actuellement au studio à Paris pour la réalisation d’un single baptisé “Eloko wana”.

Les travaux d’enregistrement se déroulent normalement et dans des bonnes conditions. Entouré des professionnels en la matière du son, Fila Basele, se propose déjà à faire de son nouvel opus une clé qui va lui permettre d’entrer en grande pompe dans le cercle de la World-Music.

Ceux qui ont écouté quelques extraits de ce disque reconnaissent que l’élan pris par ce jeune artiste, auteur-compositeur infatigable va lui permettre d’ajouter un plus à sa carrière qui ne vient que de démarrer.

Kingunza Kikim Afri/Cp

