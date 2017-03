Le belge « Anthony Vanden Borre » signe au TP Mazembe

L’international belge, Anthony Vanden Borre, est la nouvelle recrue du TP Mazembe de Lubumbashi. Il a été présenté à la presse depuis Belgique où il se trouve actuellement et affirme que c’est un choix du cœur.

Au cours de cette même conférence de presse de sa présentation, l’ancien joueur d’Anderlecht formé à Jugend en Belgique, croit que le championnat congolais n’a rien à envier au championnat Chinois.

Prêté depuis l’été à Montpellier (Ligue 1) par les Mauves, il avait mis un terme à son prêt dans le club français et avait annoncé sa retraite sportive il y a deux mois. Sauf que le nouveau challenge lui permet de rechausser les crampons pour satisfaire un vieux rêve. De signaler que quand Anthony Vanden Borre est passé professionnel, il avait deux clubs en tête : Marseille et le TP Mazembe. Le premier ne lui a jamais ouvert ses portes, le second lui tend la main.

« C’est un grand moment pour moi »

« Le TP Mazembe est un club important en Afrique qui est ambitieux et veut encore gagner des titres. Je ne vais pas n’importe où…Il ne faut pas oublier que le TP Mazembe a joué la finale de la Coupe du monde des clubs en 2010 face à l’Inter Milan de José Mourhino », déclare Anthony Vanden Borre. D’ajouter que : « Le TP Mazembe, c’est quelque chose de magnifique, et je remercie les dirigeants du club, mais aussi ceux d’Anderlecht qui ont été très corrects avec moi », conclut Anthony Vanden Borre. Il portera le numéro 68 chez les Corbeaux de Lubumbashi.

(Altesse B. Makambo)