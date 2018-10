Le 1er décembre 2018 au village “Ntemba” à la Gombe

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

L’ONG “Artiste en danger” vient de nous faire parvenir un communiqué selon lequel, la 1ère édition du Festival “L’artiste ne meurt jamais”, va avoir lieu le samedi 1er décembre 2018 au village “Ntemba” dans la commune de la Gombe.

Ce jour-là, en effet, une grande cérémonie en hommage à Pépé Kallé va être organisée en souvenir des 20 années qui viennent de s’écouler depuis la disparition de l’éléphant de la musique congolaise qui a quitté le monde en 1998. Ses œuvres, ses photos ainsi que d’autres biens ayant appartenu à l’illustre disparu seront exposés sur place afin de permettre à chacun de se remémorer ce qu’était ce grand artiste-musicien-interprète qui, en deux décennies de carrière, a pu donner à la culture congolaise de nombreuses lettres de noblesse.

Quelques musiciens de l’orchestre “Empire Bakuba” monteront sur le podium afin d’apporter un plus à la réussite de cette journée commémorative.

Kingunza Kikim Afri/Cp

