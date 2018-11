Le 14 février 2019: Visite du pape François au Fonds international pour le développement agricole

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le pape François se rendra au siège de l’Agence des Nations Unies pour le développement agricole (FIDA) le 14 février 2019, annonce le directeur du Bureau de presse du Saint-Siège, Greg Burke. Le pape participera à la cérémonie d’ouverture de la 42ème session du Conseil des gouverneurs du Fonds international pour le développement agricole (FIDA) », dont le siège est à Rome.

Le Fonds international de développement agricole (International Fund for Agricultural Development, IFAD) est une institution spécialisée du système des Nations unies. Il a été fondé en décembre 1977 dans le sillage de la Conférence mondiale de l’alimentation réunie à Rome en 1974. Le pape s’est déjà rendu au siège de la Fondation pour l’alimentation et l’agriculture (la FAO), et du Programme alimentaire mondial (le PAM). C’est donc le troisième organisme de l’ONU ayant son siège à Rome qui s’apprête à recevoir le pape François.

Le pape François s’est rendu en visite au siège de la FAO le 16 octobre 2017, à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de l’alimentation, consacrée cette année-là au thème : « Changer l’avenir de la migration. Investir dans la sécurité alimentaire et dans le développement rural. » « Les guerres et les changements climatiques déterminent la faim, par conséquent évitons de la présenter comme une maladie incurable », a déclaré le pape François.

Il faut, a-t-il dit, « protéger le droit de tous les êtres humains à se nourrir à la mesure de leurs besoins, en participant également aux décisions qui les concernent et à la réalisation de leurs aspirations, sans devoir se séparer de leurs proches ».

JMNK

