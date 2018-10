L’AS V.Club ramène 3 points de Kindu devant l’AS Maniema Union

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

L’AS V.Club de Kinshasa, après leur brillante qualification de mercredi dernier, ils ont ramené 3 points de Kindu devant l’équipe locale de l’AS Maniema Union, battue par 2-0, dimanche au stade Joseph Kabila, en match de la même 7ème journée du 24ème championnat de la Ligue nationale de football (LINAFOOT) Division 1.

Les deux buts sont l’œuvre de Mukoko Batezadio qui récidivait ainsi après son magnifique but de mercredi dernier contre Al Masry d’Egypte en demi-finale de la 15ème Coupe de la Confédération au stade des Martyrs et Moloko Ducapel qui s’est racheté après avoir raté son match de mercredi dernier.

Gaby Mass

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.