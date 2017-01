L’AS V. Club depuis hier en Afrique du Sud

*Elle a battu l’AC Rangers par 2-1

L’AS V.Club de Kinshasa, l’un des représentants de RDC à la 21ème Ligue des Champions de la CAF, a quitté Kinshasa depuis hier dimanche pour le pays de Nelson Mandela. Ce, pour un stage bloqué d’une semaine. L’équipe chère au Général Major Gabriel Amisi Kumba dit « Tango Four » livrera deux matches amicaux, dont l’un mardi 31 janvier 2017 contre une formation qui reste à déterminer et le vendredi 3 février, face à la formation d’Orlando Pirate. Ce, avant de s’envoler pour le Swaziland où le match aller des préliminaires de 21ème Ligue des champions contre Royal Léopards est prévu le samedi 11 février 2015 à 15 h00’ heure de Swanziland.

AS V.Club bat AC Rangers par 2-1

Avant de quitter Kinshasa, l’AS V. Club a joué un match amical contre l’AC Rangers de Lambert Osango, une équipe de l’Entente provinciale de football de Kinshasa (EPFKIN) et deuxième au classement avec 48 points. La rencontre a eu lieu le vendredi 27 janvier dernier au stade Tata Raphaël. Un match qui s’est soldé sur le score de 2-1, en faveur des Dauphin Noirs. Un but de Taddy Agiti Etekiama et Mthunzi Shikisha alias « Xavi », tandis que du côté de l’AC Rangers, le but est l’œuvre de Mpiana.

Le FC Renaissance du Congo s’incline devant le FC MK 0-1

Le FC Renaissance du Congo, l’un des représentants de la RDC à la 14ème Coupe de la Confédération de la CAF, s’est incliné en amical contre le FC MK, une formation du 22ème Championnat de la Ligue Nationale de Football (LINAFOOT). C’était samedi 28 janvier dernier au stade Tata Raphaël de la Kethulle. Score du match, 0-1, sur une réalisation de Mambanzikila Girbeaux, sur une balle arrêtée. Les poulains de l’Evêque Pascal Mukuna ont tout fait pour revenir, mais en vain.

(Gaby Mass)