Lancement de l’enrôlement des électeurs à Kinshasa: Norbert Basengezi échange avec les acteurs de la Société civile

Le Vice-président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), Norbert Basengezi accompagné du Secrétaire Exécutif National de la Ceni, Me Ronsard Malonda, a échangé hier lundi 22 mai 2017, dans la salle de presse de la Centrale électorale, avec une importante délégation des acteurs de la Société civile du domaine de l’éducation civique et électorale œuvrant dans la ville de Kinshasa.

Les échanges ont porté essentiellement sur la sensibilisation de la population de la ville province, capitale de la République Démocratique du Congo à l’enrôlement massif des électeurs. D’entrée de jeu, Norbert Basengezi a présenté aux acteurs de la Société civile l’évolution de l’opération de la révision du fichier électoral depuis l’étape de la province pilote du Nord Ubangi jusqu’au stade actuel en passant par les provinces des aires opérationnelles 1 et 2, d’une part, et celles des aires opérationnelles 3 et 4, d’autre part.

A travers ces différentes aires opérationnelles, le Vice-président de la CENI a déploré la faible présence des acteurs de la Société civile dans l’observation des opérations d’identification et d’enrôlement des électeurs. Il a, par ailleurs, fustigé le comportement de quelques observateurs qui ne sont là que pour voir des aspects négatifs et qui refusent de reconnaître à dessein les efforts fournis par la CENI et qui se traduisent aujourd’hui par le nombre d’électeurs déjà enrôlés qui s’élève à plus de 23 millions.

Abordant l’évolution de l’enrôlement des électeurs dans les différentes provinces, le Vice-président de la CENI a invité les acteurs de la Société civile à renforcer la sensibilisation des électeurs de manière à permettre à la ville de récupérer ses sièges perdus par rapport à l’enrôlement de 2006 et celui de 2011. « Pourquoi pas Kinshasa », s’est-il exclamé !

Lancement progressif de l’enrôlement le dimanche 28 mai 2017

4.413.038 électeurs sont attendus par la CENI à Kinshasa. Ici, la CENI implantera 969 Centres d’inscription (CI) qui disposeront au total de 1.295 kits d’enrôlement des électeurs. En termes comparatifs, la CENI avait implanté 687 Centres d’inscription à Kinshasa en 2011 pour 3.268.588 électeurs enrôlés. On observe une augmentation de 282 CI et un accroissement d’électeurs attendus de l’ordre de 1.144.450.

Le Vice-président de la CENI amis à la disposition des acteurs de la Société civile les textes nécessaires relatifs à l’identification et à l’enrôlement des électeurs en République Démocratique du Congo, notamment la loi portant identification et enrôlement des électeurs.

Les acteurs de la Société civile ont été invités à sensibiliser la population kinoise car l’enrôlement se déroule en termes de compétition entre les provinces mais aussi à protéger le personnel, matériel et infrastructures de la CENI. Pour réussir cette sensibilisation de la population, Norbert Basengezi a invité la Société civile à bien quadriller les différentes communes de la capitale en zones d’intervention par les différentes organisations de la Société civile plurielle.

Les préoccupation des acteurs de la Société civile ont porté essentiellement sur la réforme du système électoral congolais et la modification de la loi électorale, l’enrôlement des électeurs dans les provinces du Kasaï et Kasaï Central, la tenue ou non de la date du 31 juillet pour la clôture des opérations d’identification et d’enrôlement des électeurs, l’enrôlement des Congolais de l’étranger et les modalités pratiques du lancement de l’enrôlement des électeurs dans la ville de Kinshasa.

(JMNK/Ceni)