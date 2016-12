L’Ambassade de Russie ouvre la campagne des bourses d’études pour l’année 2027

Le bulletin de l’Ambassade de la Fédération de Russie à Kinshasa parvenu au Journal L’Avenir informe du début à partir du 15 décembre 2016 du processus de la sélection des boursiers congolais qui veulent faire ses études dans les universités russes pour l’année 2017. Il s’agit d’un quota de 35 places, qui comprend les formations du premier cycle (licence, 4 ans), du deuxième cycle (mastère, 2 ans) et du troisième cycle (études post- universitaires, 2-3 ans).

Pour être éligible à la sélection les candidats doivent: avoir terminé avec succès une école en 20 Il ou plus tard, ou une université en 2014 ou plus tard; avoir un passeport valable au moins jusqu’au 1 juillet 2019. En cas d’absence du passeport, le candidat doit avoir une possibilité de l’obtenir avant le 17 février 2017; ne pas avoir de contre-indications médicales (maladies contagieuses etc.) pour la formation à l’étranger.

Pour participer au Programme tout candidat doit s’enregistrer avant le 15 janvier 2017 sur le site officiel Russia.study où il faut remplir soigneusement son formulaire personnel de participation et télécharger des copies digitalisées des documents suivants: diplôme d’Etat ou attestation en tenant lieu pour ceux qui sollicitent une formation universitaire du premier cycle; ou preuves des réussites de chaque année d’études universitaires pour ceux qui sollicitent une formation universitaire du second cycle; bulletin des notes de la 6ème année pour ceux qui sollicitent une formation universitaire du premier cycle; page du passeport avec données personnelles; certificat médical du VIHlSIDA; certificat médical de l’aptitude physique avec l’indication de l’absence de la tuberculose et de l’hépatite A et B.

Le candidat au troisième cycle de la formation doit télécharger en outre les copies digitalisées de ses publications scientifiques et du projet d’une thèse scientifique qu’il voudrait préparer pendant ses études post-universitaires en Russie. Seulement les candidats qui ont terminé les deux premiers cycles russe (ou leur équivalent congolais) sont éligibles à la sélection pour le troisième cycle.

Après la vérification et la correction (si nécessaire) des dossiers digitaux des candidats commence le processus de sélection, qui comprend deux étapes : Les candidats seront invités à l’Ambassade pour participer à une compétition, dont la date et l’heure seront communiquées à travers le site Russia.study. Les candidats sont présélectionnés par l’Ambassade de Russie selon les résultats de cette compétition. Ensuite, les présélectionnés devront traduire les documents ci-dessus et télécharger leurs traductions (notariées d’avance à l’Ambassade) sur le site Russia:study avant le 24 février 2017 ; Les candidats présélectionnés par l’Ambassade seront soumis à la sélection finale par le Ministère de l’Education et de la Science de la Fédération de Russie, dont les résultats seront communiqués individuellement par l’Ambassade. Ensuite, les sélectionnés devront déposer à l’Ambassade des copies des documents ci -dessus (sauf les certificats médicaux et les passeports) préparés pour la légalisation ainsi que y faire montrer leurs originaux.

La distribution des candidats sélectionnés aux universités russes sera effectuée par le Ministère Russe de l’Education et de la Science sur la base des préférences des candidats indiqués dans leurs formulaires personnels de participation. Cependant, ce Ministère déterminera unilatéralement les universités d’une année préparatoire d’apprentissage de la langue russe qui pourraient différer de celles de la formation même.

Les candidats arriveront en Russie au plus tard le 1 octobre 2017. Les boursiers seront exemptés de frais d’études pour un cycle choisi de la formation en langue russe ainsi que pour l’année préparatoire d’apprentissage de la langue russe (si nécessaire). En outre, ils bénéficieront des tarifs réduits pour le logement dans des foyers d’étudiants. Toutefois, toutes les autres dépenses (frais de voyage, d’assurance médicale, d’alimentation etc., ainsi que frais des légalisations, traduction, et notification des documents requis pour la participation dans ce programme) doivent être couvertes par les candidats eux-mêmes.

Toute information sur le processus de la sélection des candidats pour le Programme de l’enseignement supérieur pour l’année 2017 peut également être trouvée à l’adresse électronique: drc.mid.ru/web/drc fr ou dans le réseau social Facebook: facebook.com/ ambrus.rdc.

(JMNK)