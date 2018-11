L’album “Kofo Kofo” de la chanteuse Abby Surya déjà en téléchargement

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Il y a peu, nous l’avions annoncé dans l’une de nos précédentes éditions, la chanteuse Abby Suyra était au studio en train de finaliser son prochain opus intitulé “Kofo Kofo”. Maintenant c’est chose faite, bientôt les mélomanes vont danser à la cadence de ce nouveau disque.

Chanteuse à la voix angélique, Abby Surya a déjà fait de nombreux feats avec d’autres artistes-musiciens qu’elle accepte de temps en temps à accompagner au studio et toutes les œuvres où elle a participé ne se révèlent plus que de chefs-d ‘œuvres.

Elle s’est décidée, cette fois-ci, de produire son propre disque qui ne manquera sûrement pas de captiver les mélomanes lambda. Et tel que nous suivons son évolution artistique, nous sommes à même de dire que cette chanteuse congolaise de renommée internationale et qui a choisie de faire carrière en Occident, réussira bien son pari.

Au moment où nous couchons ces lignes, ” Kofo Kofo” qui est déjà programmé sur différentes plates formes de téléchargements. Avis donc aux amateurs de la bonne musique.

Kingunza Kikim Afri/Cp

