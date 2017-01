L’ACGT lance un 1er drone à Tshikapa pour la récolte des informations

Il s’agit du drone IBI de l’Agence Congolaise de Grands Travaux (ACGT) lancé sur la ville de Tshikapa avec pour objectif de relever toute la situation existante de la ville, c’est-à-dire, les données de la ville dans son état de développement actuel enfin d’implanter tous les projets intégrateurs dont a besoin la ville et la province du Kasaï, a indiqué l’Ingénieur Erick Ngilo Makombela, Directeur adjoint de l’Agence Congolaise des Grands Travaux, en charge de la supervision des études de Route, Port et Aéroport qui conduit cette mission au chef-lieu de la province du Kasaï. Pour y parvenir, il sera lancé au total 20 vols de drone sur la ville et ses environs, a-t-il souligné.

Sentiment de satisfaction pour le Gouverneur de province Marc Manyanga Ndambo qui, selon lui, la révolution de la modernité prônée par le Chef de l’Etat se concrétise à travers cet équipement très important qui permet de donner un support essentiel d’urbanisation de la ville.

Cette mission va permettre surtout à récolter des études pour l’aéroport de Tshikapa en vue de mener des travaux devant conduire au bitumage et à la stabilisation de la piste de manière à permettre l’atterrissage des avions de type bombardier pour réduire le cout. Pour Manyanga Ndambo, le Président de la République Joseph Kabila Kabange tient à son projet de nouvel aéroport de Tshikapa de type international, pour cela, il faut avoir des données fiables ce qui permet à cet équipement de les obtenir.

Signalons que trente minutes, c’est le temps qu’a fait ce drone dans l’espace aérien de Tshikapa. Pour rappel, le drone est ce petit appareil volant à une plus haute attitude sous forme d’un avion sans pilote, muni d’un appareil photo et camera télécommandé au sol à partir d’un ordinateur.

(Lukengu Laurent /Tshikapa)