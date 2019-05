La vie dans nos Clubs: TP Mazembe signe un partenariat avec Clermont Foot 63 de la D2 Française

Le TP Mazembe et le Clermont Foot 63 de la Division 2 Française ont décidé officiellement, le jeudi 16 mai 2019, de coopérer en matière de post-formation des joueurs formés à Lubumbashi par la Katumbi Football Academy. Frédéric Kitengie, Directeur sportif du TP Mazembe, et Ahmet Schaefer, Président du Clermont Foot 63 ont donné des précisions sur cette collaboration.

Depuis plusieurs années, le T P Mazembe a investi et va continuer d’investir de manière importante dans la formation de jeunes joueurs congolais, notamment par la mise en place de la Katumbi Football Academy dotée d’infrastructures de qualité dans les domaines éducatif et sportif, d’experts en détection et formation des talents et permettant à ces derniers de s’exprimer dans les diverses compétitions congolaises tant au niveau national que régional.

Le Clermont Foot 63 apportera au TP Mazembe son expertise en matière de post-formation autour du Centre de Formation du CF63 et d’accompagnement du développement personnel et sportif de ces joueurs de football.

Ce projet s’inscrit pleinement dans la stratégie du Clermont Foot 63, désireux de poursuivre le renforcement de son ancrage local et national, tout en s’ouvrant aux échanges internationaux par le biais d’une alliance de clubs partenaires.

Frédéric Kitengie, Directeur Sportif du TP Mazembe

« Le TP Mazembe est au service du football congolais et africain pour porter haut nos valeurs et notre fierté. Tout le travail accompli depuis plusieurs années commence à porter ses fruits avec un avenir prometteur pour ces jeunes footballeurs.

Cette coopération permettra aux joueurs du TP Mazembe, issus de la Katumbi Football Academy, de poursuivre une formation en Europe dans un environnement serein et compétitif, et ce tout en demeurant sous contrat avec le TP Mazembe qui va les accompagner tout le long de leur progression et leur future carrière avec le soutien de Sport Equity. »

Ahmet Schaefer, Président du Clermont Foot 63

« Le TP Mazembe est un vrai « géant » du football congolais et africain avec tous ses innombrables titres nationaux, continentaux et internationaux dont la place de finaliste de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA en 2010. Face à ce géant, le Clermont Foot 63 est certes plus modeste mais dispose autour de sa ville et de l’auvergne mais surtout en son club, des capacités pour aider de jeunes talents à s’exprimer, grandir, et devenir de meilleurs joueurs. Nous sommes fiers de cette confiance qui s’inscrit dans nos ambitions pour le club et aussi pour placer la France du Centre au centre du jeu. »