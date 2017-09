La vie dans nos clubs: Le transfert de Tagy Agiti Etekiama divise l’AS V.Club et le DC Motema Pembe

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Il s’est entraîné jeudi matin dans DCMP

Le transfert de l’international rwandais d’origine congolaise, Tagy Agiti Etekiama, alias Etuta Ekota, divise l’AS V.Club et le DC Motema Pembe. Le buteur-maison de l’AS V.Club et même de la Ligue nationale de football (LINAFOOT), n’eut été les buts annulés des forfaits contre Sanga Balende et le FC Renaissance du Congo et du club en Ligue des Champions. Il a effectivement signé mercredi chez DC Motema Pembe à 19h00’, après avoir été aux entraînements au Centre de l’AS V.Club de Kimbondo à Mont-Ngafula. Selon les informations en notre possession, Etekiama aurait quitté le Centre vers 14h00’. Il est allé signer pour deux ans sans l’avis de ses dirigeants. Selon la nouvelle règlementation de la FIFA, Etekiama a mis l’AS V.Club devant un fait accompli, parce que dans l’obligation de négocier avec le DCMP. Pour rappel, Tagy Etekiama a signé depuis mercredi à 19h00’ et s’est même entraîné hier jeudi matin avec le DCMP au stade des Martyrs. Maintenant, il faudra que l’un ou l’autre club ou le joueur face un pas vers l’autre.

(Gaby Mass)