La SOCODA inaugure son nouveau siège !

Situé sur l’avenue Syndicat 396 dans la commune de la Gombe, le nouveau siège de la SOCODA a été inauguré ce 8 novembre par le Président du Conseil d’Administration, Verkys Kiamwangana. Après avoir été confronté à plusieurs difficultés des loyers, « La Société congolaise des droits d’auteurs et de droits voisin (Socoda) est heureuse de vous présenter son nouveau siège. Cette adresse va incessamment figurer sur différents documents de la de la société en remplacement de l’ancienne », a-t-il déclaré.

Occupant la première étape de cet immeuble, ce siège est composé de plusieurs bureaux repartis en deux blocs. Mais la bonne nouvelle annoncée par Verkys est que la Socoda est actuellement propriétaire d’une parcelle qui sera présenté dans les jours qui viennent.

« Je vous avais promis de construire un immeuble propre à la Socoda qui sera légué aux génération futures. Cette promesse sera réalisé », promet t-il. Evoquant le partenariat entre sa société, Le Ministère de la culture et la Fédération des entreprises du Congo, il a indiqué que ceci permettra à cette coopérative de renforcer ses capacités de fonctionnement. Ceci fera en sorte que la Socoda, croit-il, quitte son statut de locataire à celui de propriétaire aux mieux des intérêts des créateurs des œuvres de l’esprit.

Gode Lofombo, artiste musicien et producteur, a remercié ce geste de déménagement puisqu’il craignait que cette société se retrouve sans siège avec beaucoup d’argent qu’il perdait en payant le loyer sur l’avenue de l’OMS. Il encourage le comité de gestion de doter la Socoda de ses propres installations pour maximiser les droits d’auteurs.

Il faut noter que ce siège est loué à un montant de 2 mille dollars/mois contrairement à celui d’avant qui coutait 4 mille.

(Onassis Mutombo)

