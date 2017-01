CAN Gabon Total 2017, la récupération de la Rdc : fausse rumeur !

Une fausse rumeur s’est propagée hier avec insistance sur toute l’étendue de la ville province de Kinshasa, avec effervescence sur certaines avenues et même sur toute l’étendue de la République, alimentée par les réseaux sociaux. Elle faisait état de la récupération par la CAF de la Rdc en demi-finale, pour soi-disant une utilisation par le Ghana d’un joueur qui avait écopé de deux cartons jaunes (cumule des cartons), à la personne du capitaine des Blacks Stars du Ghana, André Ayew.

Après vérification auprès d’une source proche de la FECOFA, il s’avère qu’il s’agit d’une fausse alerte, d’autant plus que la Confédération Africaine de Football (CAF) avait écrit aux fédérations des équipes engagées à la Coupe d’Afrique des Nations CAN Gabon Total 2017 avant les quarts de finales, pour leur expliquer que toutes les cartes jaunes de la phase des groupes ont été épongées en quart de finale. Comme pour dire que les fameux cartons jaunes d’Ayew ne pouvaient plus compter. La Rdc est donc bel et bien éliminée est regagne Kinshasa dès aujourd’hui mardi.

Soulignons par ailleurs, que cette rumeur aura démontré à la face du monde l’attachement des Congolais son équipe nationale, seul cadre pouvant à ce jour fédérer la Majorité Présidentielle et l’Opposition politique.

(Gaby Mass)