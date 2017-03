La RDC à la porte de l’éradication de la poliomyélite

Le chef de la division provinciale de la santé ad intérim de la ville de Kinshasa, Dr Dudu Mbengi a affirmé que la campagne de vaccination contre la poliomyélite s’est inscrite dans l’optique de l’intensification des activités vaccinales. Le quotidien Le Potentiel qui a relayé cette information, précise que ladite campagne s’est déroulée du 23 au 25 février dernier. Comme on le comprend, la RDC se place donc à la porte de l’éradication de la poliomyélite. En effet, cinq ans plutôt, le Dr Dudu Mbengi avait fait une déclaration similaire, en rassurant l’opinion que le pays était sans circulation de cette épidémie.

Le but de cette campagne est d’éradiquer la poliomyélite en RD

Congo, d’ici en 2019. Raison pour laquelle le gouvernement et ses partenaires ont redoublé d’efforts, en vue d’enrayer l’épidémie sur l’étendue du territoire national.

Selon Dr Dudu Mbengi, depuis 60 mois, la République est déclarée pays sans circulation de polio. C’est ce qui place la RD Congo à la porte de l’éradication de la poliomyélite. Dans ce contexte, il s’agit d’une avancée importante enregistrée par l’Etat congolais et ses partenaires, pour la lutte incessante contre cette épidémie.

Pour atteindre le programme d’éradication de la poliomyélite, le chef de la division provinciale de la santé a fait savoir que toute la partie Est de la RDC procède simultanément à la campagne de vaccination, en appliquant le porte-à- porte. Cette stratégie a été mise en œuvre notamment dans la province de la Tshopo, le Sud-Kivu, les Haut et Bas-Uélé, mais aussi dans l’ancienne province de l’Equateur.

En plus de 642, il est à noter que 134 enfants sont attendus, en vue de la vaccination contre la poliomyélite. Et, 700 autres enfants qui n’ont pas été suffisamment vaccinés, seront attendus à la campagne de vaccination de routine à travers les centres de santé environnants, a-t-il précisé.

Il sied de noter que la poliomyélite est une maladie contagieuse qui n’a pas encore de traitement, sinon la prévention pour l’éviter. Pour cela, les parents sont invités à veiller sur la santé de leurs enfants, en vue de faire face à cette pandémie.

Par ailleurs, cette éradication ne se limite pas seulement sur l’épidémie « poliomyélite », mais aussi sur d’autres épidémies qui continuent de se propager en RDC. C’est le cas notamment du choléra et d’autres.

En clair, il importe de souligner que cet engagement de la RDC et ses partenaires qui a contribué à l’élimination de différentes épidémies, s’inscrit dans le cadre de la marche vers l’atteinte des Objectifs du développement durable, ODD.

Au reste, l’orateur a salué les efforts du gouvernement congolais, de l’OMS, l’Unicef et tous ses partenaires techniques et financiers. Ceci pour leur implication dans la lutte contre la poliomyélite, la fièvre jaune, le choléra et autres épidémies sévissant en RDC.

(Mamie Ngondo)