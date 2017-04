La multiplicité des églises à Kinshasa dérange la quiétude de la population

Depuis un certain temps, la ville de Kinshasa est envahie par la multiplicité des églises, singulièrement des églises dites de « réveil » qui, en réalité, ne réveillent plus personne parce que c’est depuis les temps immémoriaux que les kinois se sont réveillés. Ces églises qui foisonnent Kinshasa prennent les kinois pour des dupes.

Ces églises sont loin de respecter les prescrits de la loi 004 du juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif.

Le Pasteur Jean Luc de l’église « La Colombe » dit qu’il y a deux raisons majeurs qui sont à la base de la multiplicité des églises au Congo. Pour lui, la première raison est celle de l’accomplissement de la parole de Dieu : « A la fin du temps, il y aura plusieurs églises parce que le Christ a dit de faire de toutes les nations ses disciples. Toutefois, il y a plusieurs serviteurs de Dieu qui sont réellement appelés du Seigneur et qui font du bon travail. La deuxième raison : « Il y a beaucoup d’infiltrer dans la maison de l’Eternel, des gens qui n’ont pas réussi invoquent à vide le nom du Seigneur. Des faux pasteurs créent des églises dans le but de se faire de l’argent pour eux c’est vrai un gagne-pain, un véritable business. Alors qu’en réalité, ce n’est nullement la mission révolue à un pasteur. De par de tels actes nous concluons simplement que ces gens-là sont au service du diable : « À cause de la famine, de la conjoncture que traverse le pays n’hésitent point de s’improviser pasteurs », dit- il et d’ajouter, l’Etat doit prendre ses responsabilités en créant des emplois, en payant très bien ses agents afin d’éviter la multiplicité des églises. Le gouvernement congolais ne doit pas se laisser leurrer par les taxes que payent les pasteurs. Ils doivent, au contraire, faire le suivi dans chaque quartier en procédant, sans plaisance, à la vérification de l’implication de la loi 004 /2001.

Le deuxième intervenant, c’est le pasteur Charles de l’église « La Nouvelle Alliance » : « La multiplicité des églises à Kinshasa a plusieurs causes : économique, sociale mais aussi par un appel du Seigneur.

Il souligne qu’à un certain moment, le nombre des églises qui se multiplient tels de petits champignons dans la brousse, va se croasser de sorte que les gens, c’est-à-dire les fidèles vont se diviser et se répartirent dans des groupes qui, en réalité, ne doivent faire d’eux qu’un seul homme au nom de Dieu. Il conclut en disant que, la distance que doit respecter une église par rapport à une autre est un problème que l’Etat doit organiser et faire le suivi ».

Serge Nzayilu, pasteur du « Centre Evangélique Eden » : Il y a certaines réalités spirituelles qui sont l’accomplissement de ce que le Christ avait prédit, afin que personne ne puisse dire qu’il n’a pas eu l’occasion d’écouter la parole de Dieu parce que, elle se prêche partout et en tout moment. C’est un avertissement par rapport au temps que nous passons selon la chronologie biblique. Nous passons le dernier moment de la vie sur cette terre des hommes selon les arrêtés bibliques pour lesquels il y a multiplication des églises. La seconde réalité est la vie sociale du pays qui pousse les personnes non appelées à faire l’œuvre du Seigneur. Qu’ils sont nombreux ceux qui prennent des églises pour leur lieu de négoce.

Le dernier intervenant c’est le pasteur Jean Matadi : la première intention pour la multiplicité des églises est l’envie évangélique et la deuxième intention la situation sociale que traverse le pays. Une personne qui est appelée par Dieu doit se faire remarquer de par son comportement qu’elle affiche vis-à-vis de l’Eglise. Il termine en disant l’Etat doit aider les serviteurs de Dieu à intérioriser ce que dit la loi 004/2001. Qu’ils ne se laissent pas aveugler par l’argent facile qu’ils subtilisent auprès des fidèles « ruinés » mais qu’ils mettent cette loi en pratique.

(Espérant Kabemba/Stagiaire)