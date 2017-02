La MP est formelle : Pas des discussions avant les obsèques de Tshisekedi

La majorité présidentielle refuse de reprendre les discussions sur les arrangements particuliers avant l’enterrement d’ Étienne Tshisekedi. Une position expliquée hier aux évêques de la Cenco lors d’ un face à face au centre catholique interdiocésain.

« Nous sommes africains, le premier ministre honoraire Tshisekedi doit avoir des obsèques dignes. Nous pensons que nous devons d’abord l’enterrer on ne parle pas encore d’autres questions » a dit Lambert Mende au sortir de l’ entretien avec les prélats. Se référant à la tradition, le porte-parole du gouvernement estime qu’ on ne discute pas avant le deuil en Afrique. Pour lui, les pourparlers reprendront juste après les obsèques du sphinx.

Les délégués de la MP ont réitéré à l’ épiscopat congolais la ferme détermination du pouvoir de Kinshasa d’ honorer de la manière la plus particulière le leader de l’ Udps, en sa qualité d’ ancien premier ministre. Mais face aux divergences de plus en plus persistantes entre le parti et la famille biologique du défunt, la plateforme présidentielle a sollicité l’ implication de l’ église catholique pour une organisation réussie des funérailles de l’ opposant historique décédé début février à Bruxelles.

Il faut dire que la famille et le parti d’ Etienne Tshisekedi croient que la meilleure façon d’ honorer sa lutte, c’ est d’ appliquer l’ accord de la saint sylvestre pour le quel il s’ est battu, en nommant notamment le premier ministre. Le poste revient au rassemblement qui l’ a cédé à l’ Udps. Hier, la coalition Genvaloise a remis aux évêques le nom de son candidat à l’ hôtel du gouvernement. Le rassemblement propose Félix Tshisekedi alors que la majorité persiste et signe, la plateforme doit soumettre au chef de l’ Etat au moins trois noms de personnalités candidates au poste. Pour l’ instant, c’ est toujours le dialogue des sourds. La balle est dans le camp de la Cenco qui devra pousser les parties à faire des concessions.

Jean Pierre Kayembe