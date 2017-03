La MP accuse le rassemblement de vouloir prendre le pouvoir par la rue

La majorité présidentielle rejette les accusations portées contre le président Kabila par le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au rassemblement. Dans une déclaration faite hier à Limeté, la plateforme Tshisekediste avait accusé le chef de l’ État de tout faire pour bloquer la mise en application de l’ accord du 31 décembre.

« Le président Joseph Kabila a déjà initié des contacts informels avec les différentes parties prenantes pour baliser le terrain en rapport avec les deux questions d’ achoppements », pointe la majorité présidentielle qui accuse à son tour le rassemblement de semer le chaos.

« …Les incidents provoqués à dessein dans la ville de Kinshasa afin de créer l’ impression d’ une situation pre-insurrectionnelle participe du dessein du rassemblement de mettre à exécution son projet initial de semer le chaos afin de prendre le pouvoir par la rue », fait savoir la MP dans un communiqué parvenu à www.groupelavenir.org.

Face à la psychose qui a gagné Kinshasa mardi dernier, la plateforme présidentielle dit exhorter la jeunesse à ne pas être l’ artisan de son propre malheur en participant à des actions de destruction de la cohésion nationale programmées par le rassemblement et qui présente par ailleurs le risque d’ éloigner la perspective des élections. La majorité réaffirme l’ engagement de son autorité morale et sa détermination à œuvrer sans ménagement à la mise en œuvre effective de l’ accord du 31 décembre en vue de l’ organisation des élections crédibles et transparentes dans les délais prévus.

Jean Pierre Kayembe