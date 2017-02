La Monusco, la Nonciature apostolique et la CENCO condamnent les attaques contre les Eglises

Dans une déclaration parvenue au Journal L’Avenir, la MONUSCO, la CENCO et la Nonciature Apostolique et s’inquiètent vivement des attaques récentes lancées contre des paroisses et autres installations catholiques dans plusieurs parties du pays. Ces attaques ont été particulièrement violentes dans les provinces de Kinshasa, Haut-Katanga, Kasaï-Central et Kasaï-Oriental.

Maman S. Sidikou, Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies en RDC et Chef de la MONUSCO, Monseigneur Marcel Utembi, Archevêque de Kisangani et Président de la CENCO, et Monseigneur Luis Mariano Montemayor, Nonce Apostolique en RDC, condamnent fermement ces actes qui sont d’ailleurs punissables en droit pénal congolais. Ils réitèrent que les «lieux de culte appartiennent à tous et, en tant que tels sont censés être apolitiques; les églises sont aussi des lieux de recueillement pour les populations et doivent être respectées et protégées. En s’y attaquant, leurs auteurs et/ou commanditaires portent atteinte à un bien commun de tous les Congolais».

La MONUSCO, la CENCO et la Nonciature Apostolique appellent à la cessation immédiate de ces actes déplorables. Ils demandent aux acteurs politiques de les condamner tout aussi fermement afin de déjouer toute tentative de manipulation visant à fragiliser la mise en œuvre de l’Accord politique, global et inclusif du 31 décembre 2016.

JMNK