La « MGK /Kisenso » soutient les actions du Chef de l’Etat

La « Mouvance de la Génération des Kabilistes », pour la commune de Kisenso, MGK/Kisenso a organisé, mercredi 11 janvier 2017, une soirée de présentation des vœux à l’endroit des autorités nationales dont le Chef de l’Etat Joseph Kabila Kabange qui en est l’autorité morale. A l’occasion, les membres lui ont réitéré leur soutien, pour sa politique favorable au développement de la RDC.

De ce fait, la MGK/Kisenso, par le biais de son Président communal Aboubacar M’Pongo présente ses vœux de bonheur, de bonne santé et de prospérité au Président de la République en tant que Garant de la Nation. Il invite aussi tous ses membres à soutenir les actions du Chef de l’Etat dont la vision primordiale demeure celle de faire de la RDC une nation émergente.

Le président de la « MGK » adresse aussi les mêmes vœux aux présidents des deux Chambres du Parlement, Aubin Minaku pour l’Assemblée nationale et Léon Kengo wa Dondo pour le Sénat. De ce fait, il réitère le souci qui a toujours été le leur au sein de la « Mouvance de la Génération des Kabilistes », en première ligne, l’encadrement de la jeunesse.

Pour ce fait, la MGK s’inscrit dans la logique de lutter contre les antivaleurs qui sont des fléaux et un frein au développement durable de la jeunesse à Kinshasa. Ici, elle vise le domaine scolaire où des écoles viables devront être construites un peu partout dans notre environnement défavorisé afin de permettre à la jeunesse d’aujourd’hui qui est l’avenir du pays demain d’avoir une intuition prometteuse. Il ne nous faut nullement contribuer à la déperdition scolaire, ni à l’analphabétisme en ce qui concerne les futurs majeurs.

En ce temps de la modernisation plongée dans la Nouvelle Technologie de l’Information et de la Communication, NTIC, la MGK sollicite des autorités politiques l’implantation des espaces fiables de recueillement qui permettront à la jeunesse de fuir l’oisiveté et d’évoluer loin de toutes dérives inciviques. Dans la mesure où, la lutte contre ces tares qui minent le parcours de la jeunesse s’impose au niveau communal, provincial et national. « Face à la tentation de la toxicomanie, de l’alcoolisme et des déviations similaires, les jeunes doivent savoir se comporter dignement, en optant un comportement responsable. De fil en aiguille, nous encourageons particulièrement les filles de la municipalité de Kisenso à faire fi de la pauvreté récurrente, à éviter des infections sexuellement transmissibles (IST) et des grossesses non désirées », a lancé le président de MGK/Kisenso.

(Kingunza Kikim Afri)