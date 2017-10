La Journée des filles célébrée à Kinshasa ce 11 octobre

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Le monde a célébré, ce mercredi ce 11octobre, la Journée mondiale de la jeune fille. En RDC, cette journée a été commémorée au Collège Sainte Germaine à N’djili sous le thème : “Touche pas à ma vie, à mon avenir”. Pour la ministre du Genre , Enfant et Famille , Chantal Safou Lopusa, le gouvernement congolais va s’impliquer pour l’ épanouissement de la jeune fille.

L’ autonomisation de la jeune fille congolaise n’est pas encore une réalité en RDC. Interrogées ce 11 octobre en cette journée leur dédiée, les jeunes kinoises interpellent les consciences sur leurs responsables pour leur survie.

Faute de mieux, elles affirment s’adonner à de petits métiers pour se rendre utiles à la société.

Christelle Luyeye & Ginette Matoko

