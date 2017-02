La fondation Mwimba Texas dotée de lunettes antisolaires pour albinos

Ces effets constituent le don de l’ONG Mission for vision, qui organise la Clinique optométrique portant le même nom, liée en partenariat avec l’ONG des albinos établie en RDC.

L’ONG Mission for vision (Mission pour la vision) a remis, le samedi 11 février 2017, un lot important de paires de lunettes antisolaires à la Fondation Mwimba Texas (FMT). Ce, au bénéfice des albinos. C’était au cours d’une réception organisée dans les installations de la Clinique optométrique Mission for vision, située au quartier Debonhomme, à Matete.

Ces lunettes, a expliqué l’Optométriste et Directeur de la clinique, le Dr. Dieudonné Odimba Lumbi, contiennent des filtres de protection appropriés contre les rayons ultraviolets et infrarouges du soleil.

Un partenariat qui promet

Pour le Dr Dieudonné Odimba, cette action marque le jumelage d’efforts entre son ONG, Mission for vision, et la FMT, dans le cadre du social. Il a souligné que la clinique optométrique Mission for vision s’occupe des problèmes d’yeux. Il ne s’agit pas seulement, selon le Dr Odimba, de réaliser des examens et de traiter mais également, l’ONG et sa clinique Mission for vision travaille dans la protection des yeux et de la vision.

Dans le cadre de la protection, a-t-il souligné, tout le monde a besoin de protéger sa vision mais les albinos en ont plus encore besoin, étant donné leur déficience en mélanine, qui affaiblit la protection de leurs yeux. La protection, a-t-il souligné, c’est contre la radiation solaire qui abime la vision.

De l’avis du Président de l’ONG Mission for vision, c’est dans ce cadre de protection que la FMT et l’ONG Mission for vision ont mis ensemble leurs réflexions pour permettre à la Clinique optométrique de fournir les moyens de protection de la vision aux albinos membres de la FMT, en leur procurant des lunettes antisolaires contenant des filtres de protection appropriés. A l’en croire, le souci, dans le cadre de la Mission for vision, est d’aider toute les communautés dans le besoin, dans le domaine de la santé.

Evoquant la valeur de ce don, le Président de la FMT, Alphonse Mwimba, a noté que pour un albinos qui a souvent difficile à trouver à manger, il lui serait presqu’impossible de s’acheter une paire de lunettes. « C’est vraiment un soutien incommensurable », a-t-il dit.

Le président de la FMT a ainsi salué l’acte posé par le Président de l’ONG Mission pour la vision et Directeur de la clinique Mission for vision, qui, à Londres, au Royaume Uni, où il réside, a suivi un film sur la FMT et les albinos. Ce qui l’a poussé à venir en aide à ces derniers, dans le domaine qui est le sien : l’optométrie.

« Déjà, c’est un début prometteur qui indique qu’on a du chemin à faire dans le cadre de ce partenariat qui lie nos deux associations. Je salue également la sensibilité du Président de l’ONG Mission pour la vision, le Dr Dieudonné Odimba Lumbi, ainsi que le souci qu’il a manifesté en faveur des albinos », a expressément dit Mwimba Texas, qui a conseillé à la population kinoise de fréquenter cette clinique dont l’expertise et les matériels appropriés sont mis à sa disposition pour les examens et le traitement des yeux.

« Leur passage permettra de lui procurer des moyens en vue d’aider les albinos notamment, comme il vient de le faire en nous offrant ces lunettes dont la qualité est assurée pour protéger nos yeux », a souligné le Président de la FMT.

Aux albinos et bénéficiaires de ces lunettes antisolaires, Mwimba Texas a conseillé de bien les garder et de continuer à prier pour ce bienfaiteur en vue de lui permettre de venir en aide à toutes les personnes dans le besoin, selon son cœur.

