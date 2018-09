La famille Desi Mbwese en deuil

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

La nouvelle vient à peine de tomber. L’artiste-musicien Desi Mbwese, patron de l’orchestre Planète Élégance est en deuil. Il vient de perdre sa sœur cadette, maman Théthé Pumbu Mbwese, résidant à Londres en Grande-Bretagne, mais qui vient de trouver la mort des suites d’une longue et pénible maladie ici à Kinshasa où elle était venue en vacances. Elle laisse 2 orphelins.

Desi Mbwese, qui était à Londres dans le cadre de son travail, revient en urgence à Kinshasa récupérer le corps de la défunte qui sera inhumée dans la capitale britannique où le deuil est organisé au n°7, Montagu Road Edmonton, Londres N 982LR. Pour d’autres détails sur les funérailles, contacter la famille du Pasteur Fuasi aux n° 07474352095 ou 07440408103 ou la famille Mbwese: 07440409287, 07919825983, 07459056060, 07498288173. Ce communiqué est signé Ackys Kituba, le Coordinateur.

Kingunza Kikim Afri/Cp

