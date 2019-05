La DGM accorde deux mois de moratoire aux étrangers

Pour tous les étrangers se trouvant sur le territoire de la République démocratique du Congo, la Direction générale des migrations (DGM), service public qui exécute la politique du Gouvernement en matière d’immigration, leur accorde un délai de 2 mois, soit du 15 mai au 15 juillet pour se conformer aux dispositions de la loi relative à la police des étrangers. Selon cette loi, les étrangers doivent, de 1, apporter la preuve de résidence personnelle (détenir un contrat de bail validé par le service d’habitat et certifié par le préposé de la DGM de la commune. A noter qu’aucune pratique de colocation ne sera tolérée). De 2, ils doivent justifier des revenus suffisants et honnêtes pour couvrir le séjour en Rdc. Faute de quoi, la DGM n’aura pas d’autre choix que de les conduire à la frontière la plus proche, en vue de leur expulsion.

Depuis l’avènement de Félix Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo, et la nomination de Roland Kashwantale à la tête de la Direction Générale des Migrations (DGM), les choses sont en train de changer positivement. Et ce, parce que le pays est déterminé à redorer son blason terni. Désormais, la Rdc ne sera plus ce Far-West où les étrangers pouvaient facilement vivre sans pour autant de conformer à la législation en vigueur.

C’est ainsi que le n°1 de ce service public de l’Etat a réuni la presse vendredi dernier, afin de communiquer sur certaines mesures qui seront appliquées aux étrangers séjournant en Rdc. Ainsi, il nous revient que la DGM accorde deux mois de moratoire à l’intention des étrangers se trouvant sur le sol congolais, afin qu’ils se mettent en ordre. A l’occasion, Roland Kashwantale a décrit les conditions pour séjourner ou résider en Rdc et d’autres informations pertinentes sur la Police des étrangers. L’on apprend que cette mesure est la matérialisation des résolutions prises par les nouveaux dirigeants, afin de moderniser et structurer les services.

Ainsi dans sa communication, le Directeur général a invité tous les étrangers se trouvant sur le sol congolais à se conformer à la loi relative à la Police des étrangers, en complétant dûment leurs dossiers, afin de résider en toute légalité sur le sol congolais. Pour ce faire, la démarche requise consiste : de 1, à apporter la preuve de résidence personnelle (détenir un contrat de bail validé par le service d’habitat et certifié par le préposé de la DGM de la commune. A noter qu’aucune pratique de colocation ne sera tolérée). De 2, ils doivent justifier des revenus suffisants et honnêtes pour couvrir le séjour en Rdc.

Et la DGM d’insister que pour ceux se trouvant déjà sur le territoire de la Rdc, un délai de 2 mois leur est accordé, soit du 15 mai au 15 juillet 2019 pour se conformer aux dispositions de la loi.

Soulignons que conformément au décret-loi n°002/003 du 11 mars 2003, la Direction générale des migrations (DGM) est un service public de l’Etat congolais doté d’une autonomie administrative et financière. Sa mission consiste en l’exécution de la politique du Gouvernement en matière d’immigration, l’exécution sur le sol congolais des lois ainsi que le règlement sur l’immigration et l’émigration, la Police des étrangers, la Police des frontières entendue comme la régulation des entrées et des sorties du territoire national, la délivrance des passeports ordinaires aux nationaux et des visas aux étrangers, et enfin, la collaboration dans la recherche des criminels et malfaiteurs ou des personnes suspectes signalées par l’organisation internationale de la Police criminelle (Interpol).

Jean-Marie Nkambua